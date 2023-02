Denuncian incumplimientos en los pagos a las bandas de la Feria de Cali

Daniel Gutiérrez, director de la banda ‘Manteca Blue & The Latin Corner’, denunció que, tras un mes de haberse presentado en la Gran Verbena de Oriente en la Feria de Cali, no han recibido ningún pago por parte de Corfecali, ente encargado del evento.

“Lastimosamente la promesa de cada año es que todo mejorará, pero por lo menos para nosotros es la primera vez que pasa tanto tiempo y lo aterrador es que debemos buscarlos para saber si tendremos una respuesta más clara. Nos dijeron que debemos esperar a que desembolsen para que nos paguen, tenemos gran incertidumbre”, manifestó Gutiérrez para los micrófonos de W Fin de Semana.

Así mismo, reveló que la mayoría de las bandas locales están pasando por esta misma situación, no obstante señaló que La Feria de Cali hace parte de uno de los pocos espacios en los que las agrupaciones pueden darse a conocer.

Por otro lado, se refirió al tema del contrato: “realizaron la convocatoria 10 días antes, entonces no hubo un contrato con las condiciones, todo fue a modo verbal. Días antes las agrupaciones nos damos cuenta si tocamos o no en la Feria de Cali y nos preguntan si estamos de acuerdo o no con el presupuesto que ofrecen”.

W Radio intentó contactarse con Corfecali, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, la Secretaría de Cultura aseguró que este tema le corresponde a Corfecali.

Escuche la entrevista completa: