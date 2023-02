Andrés Parra explicó por qué dejó Twitter: “me di cuenta del odio, de la violencia”

El reconocido actor colombiano Andrés Parra, quien ha hecho parte de producciones como ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La Bruja’, entre otros, pasó por los micrófonos de Sigue La W para explicar por qué decidió irse de la red social Twitter.

“Me fui hace casi año, como en marzo del 2022. Me di cuenta del odio, la violencia, pero fue más ver cómo yo hacía parte de eso. Twitter es un lugar en el que podemos hacer muchísimo daño y entregué la ‘pistola’”, dijo.

“La capacidad que tenemos para quemar gente, criticar sin saber y juzgar es la exacerbación del odio”, agregó.

De la misma manera, mencionó cómo Twitter está afectando la salud mental de las personas, pues es adictivo al tener reacciones inmediatas en todo el mundo.

“Las redes sociales son muy dañinas. Me encontré dando vueltas a las 2:00 de la mañana porque una persona me dijo gordo triple… ¿Uno para qué quiere hacerse eso? Hay muchas maneras de apoyarnos, de ayudarnos y estando en Twitter no es la única forma. Esto se volvió en un manicomio”, sostuvo.

“Había una adicción, pasaba 8 horas al día en Twitter. Entonces me estaba perdiendo de muchas cosas: los pajaritos, la vida, mis amigos. Ahora prefiero salir a caminar”, añadió.

Asimismo, se refirió a las razones por las que le lo criticaban en Twitter, siendo esto una parte fundamental para que dejara la red social.

“Simplemente por pensar distinto. Que a ti te guste Petro y a mi Uribe, es lo único que necesitan para que te prendan ‘candela’. Lo único que necesitas para que te critiquen es dar tu opinión”, aseguró.

Además, destacó que otra de las razones fue porque no quería ‘quemar’ a más gente en Twitter, quería “desarmarse”.

De igual forma, aseguró que solo se fue de Twitter y no de otras redes sociales como Instagram, pues esta última le parece “amable”.

“Siento a Instagram más amable, es una red en la que me siento cómodo. Twitter me generaba ansiedad y me di cuenta de que no necesitaba a enterarme de lo que estaba pasando en el mundo al minuto”, indicó.

Finalmente, destacó que tras haberse ido de Twitter encontró “paz y tranquilidad”.

“Es una puerta que se puede cerrar para no hacerle daño a alguien (…). Necesitamos saber que hay esperanza, pero Twitter es el pesimismo de la vida”, concluyó.