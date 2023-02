“Un hombre sabio y gran ser humano”: Iván Duque recuerda a Belisario Betancur

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit.

El expresidente de la República Iván Duque dialogó con La W para recordar a Belisario Betancur en el centenario de su nacimiento y contó cómo fue un apoyo en los primeros meses de su gobierno.

Le puede interesar Belisario Betancur: expresidentes y exministros recuerdan su vida

“Tuve muchos recuerdos con él y en los primeros meses de mi presidencia muchas anécdotas y me dijo que le dijeron que estaba pensando en nombrar ministros de cuatro años; me dijo que no había calculado que seis meses en Colombia son como ocho años en Estados Unidos para un ministros”, mencionó.

“Cuando estaba en el BIT lanzando la economía naranja recibí una llamada y era el presidente Betancourt y me dijo que quería ser el primer anaranjado”, agregó.

Por otro lado, se refirió a si extraña la Presidencia luego de más de seis meses de haber salido y entregado la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro.

“Yo dejé la Presidencia el 7 de agosto y le entregué todo mi amor y trabajo a Colombia. Sigo dedicándome a los temas en los que puedo incidir como en temas ambientales, de innovación, pero sobre todo en la formación de líderes. No extraño, pero tengo grandes recuerdos”, sostuvo.