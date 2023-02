El presidente Gustavo Petro defendió las reformas que propone su Gobierno

En medio de la radicación del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Gustavo Petro defendió, una vez más, las diferentes reformas que plantea su Gobierno y que traerán modificaciones en los sectores de salud, del trabajo y en el tema pensional.

“Mis privilegios no pueden ser la excusa para no permitir que la sociedad colombiana acceda a los derechos que están ordenados en la Constitución, así que las reformas vienen en ese sentido y vienen ojalá de la mano, ojalá de un pacto nacional, ojalá que ciclos y círculos de privilegiados no se cierren ante la desigualdad, ojalá que seamos todos los colombianos y colombianas capaces de construir la paz, que la paz no es sola la de las armas la paz es la de la sociedad”, dijo el mandatario.

Así las cosas, se espera que la Gobierno presente la reforma a salud, al sistema pensional y laboral para que sean tramitadas en el Congreso de la República y de ser aprobabas se implementen en el país.