Fiscalía abrió investigación contra juez que liberó al hijo de ‘La Gata’

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’ tras ser nombrado “facilitador de paz”.

Según la Fiscalía fue irregular la libertad del hijo de Enilse López, por lo mismo citará al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.

La Fiscalía determinará si el juez incurrió en el delito de prevaricato.

En W Radio el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que de acuerdo con la boleta de libertad emitida por el juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Atlántico, salió en libertad Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, y se convertirá en gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la ‘Paz Total’.

“Se encontraba en prisión domiciliaria, llega la orden de un juez que ordena la suspensión temporal de la pena por nombramiento como facilitador de los procesos de paz (…), cumplimos la orden del juez, efectivamente se dio esa libertad”, dijo el coronel Gutiérrez.

También agregó que, “tenemos una orden de un juez. No sabía que era el hijo de ‘La Gata’, para mí son todos privados de la libertad”.

Cabe recordar que, desde el pasado 14 de octubre de 2021, Jorge Luis Alfonso López se encontraba en prisión domiciliaria.

Entre tanto, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, emitieron un comunicado en el que no se ha “ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”