Valledupar: más de $7.000 millones en anticipo de obras que no avanzan, ¿qué pasa?

Enredados se encuentran los anticipos de tres millonarios contratos en Valledupar, pues las obras están lejos de ser entregadas y hay dudas de cómo se adelantó el proceso contractual en cada uno de ellos.

El Ecoparque del Río Guatapurí, el Pabellón de Carnes y la estación de Bomberos , siguen siendo un sueño para la capital de Cesar, ¿qué está pasando?

Para tal motivo, Sigue La W conversó con los protagonistas de la situación: Wilson Pérez Ascanio, miembro coordinador del Foro Ambiental del Cesar, Jorge Luis Fernández Ospino, director general Corpocesar y Efraín Quintero, secretario de obras de Valledupar.

Inicialmente, Pérez, miembro coordinador del Foro Ambiental del Cesar, expresó sobre la situación contractual de los tres espacios, especialmente el del Ecoparque que “una vez tuvimos conocimiento del proyecto identificamos varias debilidades en la formalidad de este mismo. Primero por falta de tramite ambiental ante la Corporación y segundo la autorizaciónn institucional entre los entes competentes”.

Así mismo, explicó quenal tener conocimiento de lo anterior, llevaron a cabo una protesta para alzar la voz en contra de los proyectos.

Porque así fue como se dio a conocer la coyuntura, medios locales como el periódico Diario Digital, alertó la situación de los tres contratos en los que al parecer, según lo evidenciado en Cecop, ya se habría girado dinero en forma de anticipo aunque ninguna de las obras se ha completado o entregado.

Desde otro punto, Jorge Luis Fernández Ospino, director general Corpocesar, explicó en el caso del Ecoparque que “es un tema desafortunado porque se inició una licitación y no se contaba con los permisos ambientales, los integrantes el Foro Ambiental protestaron para que les socializaran el proyecto y e identificaran los permisos ambientales necesarios para desarrollar el proyecto”.

En coincordancia con lo anterior, Fernández Ospino explicó que para poder llevar a cabo la realización de las obras en el ecoparque “identificamos tres tipos de permiso: primero el de vertimiento de aguas residuales domésticas, luego la autorización de ocupación y otro rlacionado a temas forestales”, sin embargo, “la administración nos dice que no hará aprovechamiento de ningún árbol y el tema de los vertimientos los manejarían con posas ciegas porque lo que solo nos quedó el de ocupación de cause que es revisar lo que se hará dentro del rio Guatapurí”, puntualizó.

Además, fue puntual diciendo que desde su parte para este proyecto, “no hay luz verde, la Corporación no ha otorgado ningún permiso porque hay que respetar la consulta con las comunidades indígenas”.

Porque esa es la cuetión relevante en el caso del Ecoparque, “se deben hacer consultas previas con las comunidades indígenas, hay un decreto que reglamenta a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y dentro de ese polígono está en donde se va a desarrollar el ecoparque por lo que es necesario elevar una consulta al Ministerio del Interior”, explicó Fernández Ospino.

Sin embargo, nuevamente Sigue La W buscó la otra cara de la moneda para conocer la versión de quienes se encargan de las obras, y por tal motivo se consultó a Efraín Quintero, secretario de obras de Valledupar.

Lo curioso en su intervención fue que a pesar de que el equipo de Sigue La W mostró la respectiva documentación y cuentas de cobro relacionados a los anticipos en los proyectos del Ecoparque del Río Guatapurí, el Pabellón de Carnes y la estación de Bomberos, Quintero fue puntual al mencionar que “de los 7.000 millones de pesos, hoy solo se han girado los 3.800 del Ecoparque”, aunque la docuemntacion de Cecop muestre lo contrario.

Así mismo, en el caso del Pabellón de Carne explicó que en las imagenes no se ven las obras iniciadas porque “tenemos un plan de contingencia que es armarle una carpa a las 92 mesas que viven de esta actividad económica para garantizarles que no van a dejar de trabajar durante las obras, salvaguardando temas del Invima y también el dinero de estas personas”, y que “no se vera un ladrillo mientras no se supere la etapa de mes y medio para reubicar a las 92 mesas; con ellos se pactó el tema de no vulnerar sus derechos”.

Adicionalmente, puntualizó que en el caso de esta obra “hoy no se ha causado la cuentra ni se ha girado un solo centave al Pabellón de Carne”.

Finalmente, sobre la obra de los bomberos mencionó que “es un proyecto con el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos, tiene 3 etapas: estudio, diseño y construcción, y dotación, pero no se ha girado un solo centavo, acá no hay ninguna cuenta de cobro porque hasta la Dirección Nacional de Bomberos no nos aprueben los diseños, que han tenido muchas modificaciones”, sentenció.

