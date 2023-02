El Gobierno Nacional nos volvió a engañar: comunidades de La Mojana

Según las comunidades de La Mojana, afectadas hace un año y seis meses por las inundaciones, los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional que permitieron levantar el bloqueo sobre el puente San Jorge, en La Apartada, Córdoba, el pasado 31 de enero, se quedaron en el papel.

Como se recordará, en esa oportunidad las comunidades se tomaron la Troncal de Occidente que comunica al interior del país con la Costa Atlántica, para exigir obras que permitan el cierre definitivo del boquete 'Caregato', en el río Cauca, el cual mantiene bajo agua a la subregión de La Mojana que abarca municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

“Hasta el momento no se ha visto nada de la obra. Esta cucaracha que mandaron para acá, porque se puede decir que es una cucaracha; creo que un cangrejo amontona más tierra que esa máquina, el Gobierno Nacional nos volvió a engañar. Eran dos máquinas y no ha llegado la otra, no se sabe dónde está. Esa gente vino a cumplirle a la comunidad, pero esa es la mentira más grande”, expresó uno de los voceros de las comunidades de La Mojana, Abel Regino.

A través de las mismas redes sociales, miembros de la comunidad de La Mojana manifestaron que “es lamentable que engañen a nuestra región de La Mojana con esta draga que no trabaja ni un mínimo del taponamiento del boquete de 'Caregato'. Desde ya se vislumbra un rotundo fracaso y una desilusión ante este monumental problema”.

En contexto en La W:

Durante este 8 de febrero, delegados de la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación estuvieron en el boquete 'Caregato', para verificar las labores de cierre.

Entre las solicitudes de los organismos de control se resalta que “nos compartan los planos del polígono que van a dragar, el diseño de las obras que se van a hacer y el cronograma de actividades que nos permitirán dar cumplimiento a las promesas que se han hecho por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ese es el insumo que nos permite programar el seguimiento periódico a esta situación”, se expresó por parte de Procuraduría.

El pasado 5 de febrero, a través de la cuenta oficial de Twitter, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres había manifestado que “a esta hora (12:59p.m.), comienza el descargue de la draga anfibia que iniciará trabajos en el boquete Cara de Gato mañana lunes (6 de febrero)”. Dicha situación, es la que hoy cuestionan los mojaneros.