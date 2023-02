Jóvenes denuncian que fueron estafados por un influencer viajero

Sigue La W conoció las denuncias de diferentes jóvenes que aseguran que el reconocido influencer de viajes Juan Dair Vergara los habría estafado por unas expediciones que pagaron y que nunca se realizaron.

María Angélica Aristizábal, una de las denunciantes aseguró que, pese a que se había pactado que en el viaje iba todo incluido, “él pedía dinero prestado para la alimentación y transportes, lo cual le sumó aproximadamente 3 millones de pesos”.

Por otra parte, Christian Amazo señaló que compró un viaje con su pareja de 7 millones de pesos que iba por Suramérica, sin embargo, no pudieron viajar.

“Juan nos citó en Leticia porque desde allí iniciaría la expedición, tuvimos que comprar los tiquetes y cuando llegamos nunca apareció (…) nos envió un correo en el que señalaba que el viaje no se realizaría”.

Otra de las denunciantes, Juliana Londoño, contó que no pudo realizar el viaje debido a la pandemia por COVID-19 por lo que se postergó para julio de 2022. Cabe resaltar que Londoño ya había pagado su viaje, pero no recibió ningún tipo de factura o contrato.

“Ellos se iban a contactar con nosotros para ayudarnos con el itinerario, con la compra de tiquetes y proceso de visado, pero luego me enviaron un correo en el que me decían que no se iba a incluir los trámites de visado ni tiquetes internos”.

Londoño aseguró que pese a que pidió el reembolso de su dinero nunca se lo devolvieron. No obstante, tras realizar un denuncia a través de redes sociales, el influencer Juan se contactó con ella, le consignó una parte del dinero y llegaron a un acuerdo.

Daniela Amador, contó en Sigue La W que: “mis papás si viajaron a finales de octubre del 2022. Juan les envió los tiquetes el mismo día que debían viajar y ellos se arriesgaron. Cuando llegaron a París Juan no aparecía. Cuando llegaron al hotel les dieron la habitación, pero a las otras personas no. Resulta que Juan hizo una reserva a su nombre, pero nunca la pagó”.

Contó que el influencer le hizo una consignación a sus papás para que pudieran pagar el hotel y quedarse esa noche. En ese sentido, reveló que sus familiares tuvieron que comprar unos tiquetes aparte para regresarse a Colombia. Amador, manifestó que Vergara les debe 32 millones de pesos.

Sigue La W también habló con Vergara, quien tiene 42 demandas en la Superintendencia de Industria y Comercio, aseguró que sí había problemas de comunicación para contactarse con los denunciantes y que, además, la situación por la pandemia les generó diferentes situaciones.

“Fuimos muy blandos con nuestros términos y condiciones, pero sí hemos devuelto la totalidad del dinero a muchas personas”.

Aseguró que en tres meses les pagará el dinero a todas las personas, que suma más de 300 millones de pesos.

