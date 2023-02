Al Oído: la alcaldesa “anticarro” ahora quiere prohibirlos por la Séptima ¡S.O.S!

Cada día estamos más quietos, nos gobierna una alcaldesa ‘anticarro’, pero no pro mejorar el servicio público de la ciudad, ni la malla vial, que además pretenden que quienes tienen vehículo con la medida del pago del pico y placa financien el hueco que tienen en Transmilenio.

Basta con realizar un desplazamiento para ver lo abandonas y desbaratadas que están nuestras vías. Los motociclistas se juegan la vida todos los días y quienes tienen carro padecen la quietud que nos ofrecen los trancones eso sin narrar lo que es estar en algunas vías en las que solo se espera salir sin ser atracado mientras el semáforo cambia.

Y a todo esto se suman, las ideas que tiene el gobierno distrital pensando que somos Suiza con la idea del corredor verde por la séptima que básicamente en resumen pretende que desde la calle 92 hasta el centro, se prohíba el uso de cualquier vehículo por la séptima. Las vías alternas, serán la circunvalar, la 9,11 y 13. La pregunta es ¿estas vías están listas para recibir la carga vehicular de la 7ma?

Ayer estuvimos al oído de una reunión convocada por la Cámara de Comercio, con presencia del director del IDU y el gerente del Proyecto. Donde en una sola voz empresarios y gremios le solicitaron a la Alcaldía recapacitar frente al proyecto y suspender la apertura de licitación. Este proyecto le costaría a la ciudad 3 billones de pesos.

Por lo que los ciudadanos se unieron y están diciendo no señora alcaldesa por acá no. Por eso contactamos a Camilo Rubiano, abogado y analista político, líder de la veeduría ciudadana que propuso la firmatón en contra del cortador verde de la séptima para que nos cuente el porqué de la iniciativa.

“El Corredor Verde no es un proyecto de movilidad, es un proyecto de urbanismo y paisajismo. Por lo tanto, no busca mejorar la movilidad. Según proyecciones hoy se movilizan 12.000 ciudadanos hora/sentido y el proyecto lo reduce a 8.000 ciudadanos hora/sentido. Los ciudadanos no podemos permitir que nos sigan teniendo por ego en medios de proyectos que nos retrasan”, expresó Rubiano.

La iniciativa ha logrado unir personas de todas las orillas incluso a los concejales de Bogotá sin importar ideologías a este llamado ciudadano.