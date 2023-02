Boyacá: Ladrones se llevaron 27 computadores de un colegio en Pesca

Tunja

A la Institución Educativa Indalecio Vásquez del municipio de Pesca (Boyacá) se metieron los ladrones y se robaron todos los equipos de computo.

Rigoberto Puentes, rector del colegio, dijo que el hecho habría ocurrido “a la 1 de la madrugada de anoche. Violentaron el techo de la escuela, ingresaron a la tienda escolar sacando alimentos y a la sala de informática número 1, rompieron las rejas, ingresaron por una ventana se llevaron 27 equipos de computo, uan video beam”.

Los computadores tenían un tiempo de ocho años. “Aquí lo que hicieron fue un daño porque esos equipos se necesitan”.

Puentes, pidió a las autoridades municipales y de Policía mejorar la seguridad. “Estamos mirando como compramos esos computadores que hacen falta”.

El CTI de la Fiscalía hizo presencia en la institución educativa, recopilaron pruebas para comenzar la respectiva investigación y dar con los responsables del robo.

El rector reconoció que la institución educativa no cuenta con celador. “En mi caso solo administro y yo no determino el personal, es decir yo no tengo la responsabilidad de designar un celador”.