Corte Suprema se pronuncia por primera vez sobre el delito de suicidio asistido

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció este viernes 10 de febrero de 2023 por primera vez acerca de la penalización del delito de suicidio asistido.

Para la Corte no se trata necesariamente de un homicidio: “En la legislación nacional, no se incorporó el homicidio a petición y presentan regulaciones de otros países, en consecuencia, la ejecución directa por el tercero no puede ser subsumida en ayuda al suicidio”.

Le puede interesar Abogado de ‘El Gordo’ García renuncia a su defensa

El proceso que llegó al alto tribunal tiene que ver con una joven que se quitó la vida en Manizales en 2017 y le pidió ayuda a un habitante de calle para suicidarse, al habitante lo condenaron por homicidio agravado, por estos hechos.

La Corte Suprema de Justicia luego de la investigación determinó que la joven ya había hecho la búsqueda de suicidio en su ordenador y que lo que la llevó a quitarse la vida fue la tristeza que padecía.

Por lo que el alto tribunal, casó parcialmente la condena de homicidio agravado, en este caso quiere decir que la anuló y también ordenó la liberación inmediata del habitante de calle que se encontraba privado de la libertad en la cárcel de Cómbita en Boyacá, esto significa que modificó la calificación de la conducta, la dejó como ayuda al suicidio, pero como prescribió el habitante quedó en libertad.