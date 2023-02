¿En dónde está alias ‘El Gatito’? Responde el director del Inpec, Daniel Gutiérrez

Una de las coyunturas nacionales con más relevancias ha tenido en lo que va de 2023 es el caso de Jorge Luis Alfonso López alias ‘El Gatito’, hijo de alias ‘La Gata’, por su liberación, en donde desde diferentes sectores de la sociedad política de Colombia han mencionado y desmentido el hecho de que se liberó para se un facilitador de paz.

Por tal motivo, uno de los protagonistas de esta hitoria, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, se refirió al tema de manera general, pero también, dio respuesta a una pregunta puntual puesta sobre la mesa por el equipo de La W: ¿en dónde está alias ‘El Gatito’?

“ No le puedo decir porque dentro de mi marco y obligación constitucional (él) está en libertad a partir del tres de febrero. Me llega una boleta de un juez en donde me dicen que lo deje en libertad y a partir de ahí esta persona goza de su libertad. Él estará en la casa o estará por fuera; no lo puedo decir. No me puedo atribuir esa respuesta tan directa”, explicó.

Por la misma línea, explicó que Jorge Luis Alfonso López no tenía brazalete para verificar el cumplimiento de su detención domiciliaria; lo hacían por medio de una visita física.

“ Él no tenia brazalete. ¿Cómo lo verificabamos? Cada 8 días se le hacía una revisión física para darse cuenta de que estuviera cumpliendo la medida. los guardianes iban hasta su ubicaciópn para darse cuenta que estaba cumpliendo su medida ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa con el director del Inpec, Daniel Gutiérrez a continuación: