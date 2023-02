No pediremos al Gobierno más de lo que puede: delegación del ELN sobre diálogos

Los jefes negociadores del ELN, Pablo Beltrán (izq) y del Gobierno colombiano, Otty Patiño (der). (Foto: Pedro Rances Mattey/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

Este lunes 13 de febrero se llevó a cabo la segunda mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Ciudad de México, sede escogida por el Gobierno mexicano.

Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, se refirió en Sigue La W sobre varios de los temas que se abordaron en dicha mesa y los objetivos principales a los que llegaron las delegaciones de este grupo armado y el Gobierno de Colombia.

“Lo que hemos hablado con el Gobierno y la delegación que tienen acá, es que los esfuerzos tienen que ser bilaterales. A nosotros no nos cuesta hacer gestos unilaterales, nos interesa que haya un esfuerzo conjunto en la mesa para un alivio humanitario, que no esperemos a que se termine el grueso de la negociación para que la gente vea resultados en esta mesa, es importante que cada uno dé a su medida. No le vamos a pedir al Gobierno más de lo que puede y viceversa”, manifestó.

Por otro lado, se refirió al cese de hostilidades con otros grupos armados asegurando que “esa es tarea del Gobierno, si ellos están en una disposición defensiva, ¿nosotros para qué los vamos a atacar? Si ellos cambian su disposición a una ofensiva nos toca defendernos”.

Escuche la entrevista completa: