Denuncian falta de dotación en la Policía: “muchos están aburridos y frustrados”

W Radio conoció la denuncia de varios uniformados de la Policía Nacional que aseguran, están cansados y preocupados porque no reciben desde hace años dotación por parte de la institución, lo que ocasiona que sus uniformes estén en mal estado y remendados en muchos casos o sino, sacar de su propio bolsillo para poder tenerlo completo y así poder cumplir con su labor diaria.

“Hace ya varios años no se entrega dotación, son varios casos; en algunos casos hasta cinco años, a los que les fue bien hace dos años se les dió una dotación, desde 2020 solo reciben el número 4 que todos conocen que es el verde, pero lo reciben incompleto, no reciben gorra, botas y la camiseta que se ponen por debajo, la excusa es que en el almacén nunca hay. A los que ascendieron en septiembre de 2022 que estuvieron en ceremonia, les dieron el uniforme azul pero incompleto, un solo uniforme y sin botas ni nada más,” señaló una de las policías que se comunicó con W Radio.

Otra de las situaciones que se dió a conocer, tiene que ver con los chalecos que utilizan los uniformados. “No hay suficientes, se lo deben rotar y prestárselos, en el caso de las mujeres muchas veces no están adecuados para su físico, para que no interfiera en esa parte del cuerpo, en 2022 les iban a entregar porta esposas y proveedores pero en algunos casos no se entregó.”

“En cuanto al uniforme azul dijeron que en agosto se les iba a empezar a entregar pero no se sabe nada aún, se suponía que iba a ser para todos pero no sabemos nada, si los están haciendo o qué, pero en televisión y cuando salen en relación todos tienen sus uniformes, pero mientras tanto los demás con uniformes verdes desteñidos y viejos porque no les dan dotación, estuvimos averiguando estos días para comprar y solo se venden azules pero cuestan entre 450 y 500 mil pesos sin parches”, dijo.

Por último, manifestaron los uniformados que este tipo de hechos les genera frustración: “es injusto que una persona haga su turno después de ocho horas en una moto, salvando vidas y no tenga uniforme que ponerse (…) algunos están frustrados y aburridos , la policía nacional no da dotación, nos tira al servicio así sin pleno conocimiento de situaciones, muchos no entiende que está pasando, por eso hacemos la denuncia, se preocupan por hacer maquinitas y no por el tratamiento.”

W Radio ha buscado insistentemente una respuesta por parte de la dirección de la Policia Nacional, pero hasta el momento no ha sido posible una explicación sobre la falta de dotación, en algunas regiones del país como lo denunciaron varios uniformados.

Vea imágenes de algunos uniformes de la denuncia.

