Al Oído: gran pulso en las calles entre Gobierno y oposición

Cierre del pulso entre Gobierno y la oposición. Después de una marcha innecesaria del Gobierno, en la que llamaron a las calles a apoyarlos, pero se dieron cuenta que en Colombia se marcha de manera natural, no porque se invite apoyar unas reformas o porque se envíen correos a funcionarios.

La marcha del día de ayer, a la que tanta publicidad le hicieron y no fue lo que esperaban, deja un mensaje claro. Por segunda vez que cita el gobierno a las calles, amigos del cambio, el apoyo se los dieron en las urnas, ahora trabajen. También deja claro al presidente, que sus congresistas en mayoría, entraron en coche al Pacto en la lista cerrada y no mueven una aguja.

En contraste, hoy sale la oposición y la marcha promete. Al final la indignación es mejor para mover corazones hacia una movilización orgánica. Salen en rechazo a las reformas que pretenden radicar en la segunda legislatura del Congreso. Salen en defensa de nuestras Fuerzas Armadas que para nadie es un secreto se sienten maniatadas, salen porque el Gobierno se queda en símbolos y grandes bodegas de Twitter, pero en la profundidad hay confusión.

Salen porque hay carteras del Gobierno que realmente son manejadas con fanatismo, activismo olvidando la responsabilidad. Salen, porque aunque todo lo quieren justificar y aplaudir entre los mismos hay errores enormes al hablar de paz total empezando por la falta de una hoja de ruta, por no hablar al país con la verdad y por querer en un mismo saco incluir todo.

“Lo cierto señores es que este país no se puede quedar de marcha en marcha, muchos abren sus negocios , van a sus trabajos y necesitan seguir remando . Hay que marchar pero con conocimiento cuando se conozcan todas las reformas si a bien lo tienen, la mejor movilización de este año son las elecciones de octubre”, agregó Catalina Suárez.

Al cierre la periodista mencionó: “Se necesita que la oposición se una y se haga fuerte en el congreso. Que impulsen país , no pueden quedarse solo en críticas que llaman a caos y causan pánico , porque entonces en ese momento se haría lo que tanto se criticó afectar negocios e inversiones. Colombia también necesita que rememos y entre todos empujemos país , colombia también necesita que le digamos este país no sé y de porqué nuestra democracia es fuerte. Necesitamos un poco de esperanza, una luz que le diga a usted que me está escuchando mi señor o mi señora, todo va a estar bien.

Demasiados mensajes, alertas y confusión.

Hoy hago una invitación desde al oído, cada uno pregúntese ¿qué le está aportando al país? Y, ¿qué altura dará a las discusiones ya sea seguidor o opositor?

No todo está mal, también necesitamos vices de esperanza.