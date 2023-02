Procuraduría formuló cargos a exliquidadora de Dirección Nacional de Estupefacientes

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la entonces gerente liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) María Mercedes Perry Ferreira, por presuntas irregularidades en la entrega de bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el año 2014.

Según la investigación del Ministerio Público, Perry Ferreira no habría hecho una adecuada entrega de los bienes de la extinta DNE a la Sociedad de Activos Especiales, entidad que por ley estaba asumiendo esta función porque el suministro de la información, que se hizo cambiando del software “Faro” al Software “Matrix”, no fue la adecuada y generó una total incertidumbre sobre la existencia real de los bienes, debido a que al parecer, esta se habría hecho de forma documental y no física, como se le exigió en su mandato.

Según la Procuraduría, la pasividad de María Mercedes Perry en la verificación de los bienes que debían trasladarse, la exfuncionaria omitió, presuntamente, cumplir con las funciones a las que se había comprometido con la gerente liquidadora Estatal Fiduprevisora S.A.