Al Oído: Dejen quieto al dolor, ¡Fuck… News!

Al Oído de la ramplonería y a los que hacen reír hasta llorar.

El programa digital conocido como Fuck News, de los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez, cada día sorprende más. Pero son ellos la evidencia clara de que los “likes” frente a la infamia llenan bolsillos y dan para seguir siendo ruines ante tantos dolores ajenos.

Desde una falsa actitud en la que se muestran como si nada los tocara o les importara, camuflados bajo el argumento de que gracias a su crueldad burlándose de hechos violentos del país es que se dan a conocer las noticias, los colombianos nos hemos encontrado con lo que es el dolor frente al desconocimiento.

Empatía es lo que estos jóvenes no conocen. Qué diferencia frente a los grandes que, en medio de la creatividad, el ingenio y la inteligencia nos hacen sonreír ante el panorama de país que tenemos y lo ruin que es verlos en un cómodo machismo burlarse de los últimos feminicidios que hemos conocido en Colombia. ¿En qué momento el humor barato se llevó el ingenio del humor?

Hace unos días, con el auditorio lleno, se burlaron del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios. No sé qué es peor: verlos sacar chiste de una realidad que a las mujeres nos sigue dejando como víctimas del machismo, o ver cómo la gente del teatro no paraba de reír y, no contentos con el desatino, lo volvieron hacer.

Quién sabe si el día que sea la mamá de ellos o la hermana o la novia les parece igual de chistoso. Hacer mofa de dolor es violencia.

Esto en un país en el que el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado también 659 alertas de feminicidio y 15.823 exámenes médicos legales por violencia sexual. Lo peor: la impunidad ronda el 90% de los casos.

Cada día más machistas, misóginos y canallas. Cada día la violencia verbal da más dinero. Qué horror.

Así cerramos esta semana, de la risa al llanto. Este país, mientras disfrute de la crueldad y sus palabras disparen, no va avanzar.