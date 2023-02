No tenemos apoyo: curules de paz a Unidad para las Víctimas

Los representantes a la Cámara por las curules de paz se han quejado por la gestión que está desempeñando la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón. Varios aseguran que no tienen el suficiente apoyo ni el reconocimiento necesario.

El pasado 15 de febrero la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, desmintió al presidente del congreso Roy Barreras, quien aseguró recibir quejas de los representantes a la cámara de las Curules de Paz sobre una nula atención a sus llamadas por parte de la directora Tobón.

Frente a tales señalamientos del senador Barreras, Tobón manifestó que no es cierto que no atienda “ni las llamadas” de los representantes y al contrario sostuvo que cuenta con un enlace en el congreso solamente para el relacionamiento con estos congresistas.

Sin embargo, para los curules de paz la situación es diferente a la que pinta Tobón. Por este motivo, Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo se pronunció sobre el tema.

“La relación desde lo personal y lo humano no ha sido fluída ni de buena comunicación, no ha sido una relación de reconocimiento a las curules de paz. Nosotros representamos dos elementos: el territorio de dónde venimos que es el afectado por el conflicto y segundo, la población que representamos, que es la población víctima del conflicto, y no hemos sentido ese reconocimiento como representantes del conflicto en el Congreso”, explicó Quintero con relación a la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.

Además, explicó que otros de los puntos que estas curules presentan es el aspecto de las políticas públicas. ”La política pública de víctimas, porque las víctimas del conflicto guardan en este Gobierno una gran esperanza de que la realidad cambie y se acelere el ritmo de reparación y lo que hemos visto hasta ahora en la gestión de la administración es que la situación no cambió y está empeorando”, sostuvo.

Y es que según dice Quintero, hay otro aspecto que los aqueja y es el tema presupuestal, pues cuenta que “se requiere dinero para reparar a las víctimas y eso hemos buscado en el Congreso”, pero que no se han sentido respaldado.

“Nos sentimos solos en el Congreso en la lucha de las asignaciones presupuestales y no fue posible la ayuda de la directora en esa gestión para aumentar las cifras”, explicó.

A su vez, mencionó que desde sus posiciones “estamos para presentar un proyecto de ley para reformar la ley 1448 que es la ley de víctimas que lo que persigue es acelarar la reparación de estas mismas”.

Para finalizar enfatizando en que “ más allá de que nos atiendan en unas oficinas, lo que vemos es una falta de reconocimiento a nuestro labor y una falta de atención a las víctimas del conflicto armado ”, sentenció.

Por su parte, el mismo pasado 15 de febrero, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, publicó un hilo en twitter en donde hizo referencia a la gestión que desde su sector se está realizando en la Unidad para las Víctimas.

