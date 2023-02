Fajardo y Robledo lanzan críticas al Gobierno Petro: “hay cantidad de arrepentidos”

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, y el exsenador Jorge Enrique Robledo hablaron en W Fin De Semana sobre la creación de su nuevo partido político Dignidad y Compromiso, un tercer punto de vista sobre el país, según relataron.

“Somos críticos de los que pasa en Colombia, la manera en cómo se hace política, la corrupción, el desempleo, no nos gustan muchas cosas (…). En el país nos han planteado que solo hay dos opciones en la vida política: Álvaro Uribe y Gustavo Petro. No estamos ni en un sitio ni en el otro. Lo que planteamos es un tercer punto de vista”, aseguró Robledo.

¿Quiénes pueden estar en Dignidad y Compromiso?

“Todas las gentes buenas de Colombia que busquen un tercer punto de vista que permita unir al país: campesinos, empresarios, indígenas, etc”, mencionó Robledo.

Fracaso en las elecciones legislativas

“Nos tocó hacer campaña en condiciones adversas. En política suele irle mejor a los que no dicen cosas verdaderas”, afirmó Robledo.

Críticas al Gobierno Petro

“No creemos en la política del todo vale. Este Gobierno tenía un origen de la lucha contra la corrupción, eso desapareció. Uno no se puede juntar con corruptos y clientelistas para llegar a la presidencia y pensar que no les tiene que pagar”, señaló Fajardo.

“El objetivo es que muchas personas puedan participar y que sus propuestas se fortalezcan con nuestra experiencia. Que no pase que personas que se disfrazan de alternativas lleguen al poder y luego. No podemos seguir tragándonos el cuento de que es de una forma u otra. Podemos trabajar con honradez”, sostuvo.

“Hacia el futuro queda la dolorosa realidad. No van a cumplir cosas porque son absolutamente imposibles de cumplir. Están gobernando con los mismos y las mismas. Hay cantidad de arrepentidos que votaron por Petro y nos dicen que teníamos la razón”, mencionó Robledo.

Implementación de la Paz Total

“Este Gobierno tiene un desorden tremendo. Gobernar se requiere una estructura, pero tienen una figura y tiene todos los focos el presidente Petro. Al lado del presidente no brilla nadie. Entonces, los equipos de Gobierno no funcionan y cuando eso pasa, pasar de lo que se promete a la realidad, es un paso gigante”, aseveró Fajardo.

“Siempre he creído en la construcción de la paz, pero la están haciendo de una manera que creo imposible”, añadió.