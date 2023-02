Autoridades de salud de Dosquebradas alertan aumento de casos de Hepatitis A

Autoridades locales y departamentales con apoyo del Instituto Nacional de Salud, activaron el programa de Vigilancia Epidemiológica y Control a la Calidad del Agua, Medio Ambiente y Consumo con el objetivo de prevenir la propagación de la Hepatitis A, infección de la que ya se registran 7 casos en el municipio de Dosquebradas en lo corrido de este año.

El secretario de salud de la localidad, Ricardo Montilla, indicó que esta patología pone en riesgo la vida de quienes se contagian, pues genera inflamación y daños en el hígado, por lo que es importante conocer cuáles son los síntomas y cómo se puede contraer esta infección.

"Esta enfermedad se transmite principalmente cuando una persona no infectada y no vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada. El riesgo es mayor en malas condiciones sanitarias, cuando hay deficiencia de aseo personal y el poblaciones confinadas como cárceles, escuelas, batallones, etc. En la mayoría de los casos solo se emplean medicamentos para el dolor y la fiebre porque no hay un tratamiento para esta patología", señaló.

Entre los síntomas más comunes de Hepatitis A se encuentra el malestar general, fiebre, falta de apetito, náuseas y molestias abdominales, orina oscura, materia fecal blanquecina e ictericia, que es el tono amarillento de la piel. Es importante que quienes hayan tenido contacto con una persona diagnosticada con esta enfermedad, también consulten a centros asistenciales y tomen los cuidados de aislamiento y aseo pertinentes.