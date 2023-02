Partido Liberal cuestiona propuesta de Petro y anuncia su propia reforma a la salud

Además de las contrarreformas de la oposición, asociaciones de pacientes y otros sectores, el Partido Liberal también presentará su propia propuesta de reforma a la salud en respuesta a la presentada por el Gobierno Nacional.

Este martes se conoció un nuevo documento del expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, en el que analiza el articulado que lideró la ministra Carolina Corcho y pone varias observaciones sobre el mismo.

En primer lugar, Gaviria cuestiona que el proyecto se tramite como ley ordinaria pues considera que, al ser una modificación sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, “es una modificación del Sistema de Salud y de la Ley Estatutaria” y debería recibir ese tratamiento.

“Este proyecto de Ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”, agrega en otro de los puntos.

Gaviria también identifica “riesgos de corrupción”, señalando que “existe una concentración excesiva de poder en la ordenación del gasto de mediana y alta complejidad por parte de solo 5 gerentes de los Fondos Regionales”.

Documento-análisis del expresidente de la República, Cesar Gaviria Trujillo, sobre el proyecto reforma a la salud radicado por el gobierno nacional ; @PartidoLiberal https://t.co/oDeFJgIGf6 — Partido Liberal (@PartidoLiberal) February 22, 2023

El exmandatario también manifiesta que “existe un riesgo importante de que se accione un proceso de mediano plazo que limite la supervivencia de la actual prestación de servicios de salud por parte del sector privado (…), pues se limita completamente la escogencia de los usuarios de sus centros de atención en salud, por lo que se pierde un incentivo primario de competencia por atraerlos ofreciendo mejores servicios”.

Asimismo, dice el jefe del liberalismo que el proyecto de Ley posibilita el aumento exponencial de la burocracia asociada a las Entidades Territoriales de Salud con el nombramiento de los directores y el personal de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS), sin controles administrativos y fiscales suficientes”.

La falta de hoja de ruta, hitos e indicadores para el periodo de transición hacia el nuevo sistema, así como la ausencia de un cálculo de los recursos físicos de talento humano y financieros para evaluar la viabilidad de la propuesta son otras de las críticas a la iniciativa.