Diputado denuncia que alcaldesa fue suspendida antes de las elecciones en la CDMB

Bucaramanga

En medio de una plenaria en la Asamblea de Santander, el diputado Ferley Sierra, denunció que la alcaldesa del municipio de Suratá, Ana Coronado, fue suspendida previo a las elecciones del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB que se van a llevar acabo este viernes desde las 9:00 a. m.

Los candidatos en Sigue La W: Juanita Cataño, aspirante a la Alcaldía de Cali

“Necesitan elegir cuatro alcaldes para que conformen el consejo directivo de la CDMB y vaya casualidad, los alcaldes que no se le arrodillan al clan Aguilar amanecen con suspensiones, con investigaciones de la contraloría, este es el caso de la alcaldesa de Suratá”, dijo el diputado en medio de su intervención en la corporación.

Odebrecht: fiscal Barbosa anunció que terminará su periodo con 60 imputaciones

La alcaldesa de Suratá se refirió a la suspensión y dijo que fue notificada ayer en la noche de esta suspensión que catalogó como una jugada política del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar y agregó que esto “simplemente me sacan del juego totalmente, es una persecución política porque como mañana tenemos las votaciones en la asamblea, yo nunca me le he arrodillado al gobernador y por eso lo hacen”.

Colombia pide a Cruz Roja solicitar autorización para visitar detenidos en Nicaragua

Calificó esta decisión como una falta de respeto, y dijo que con esta suspensión que fue notificada por medio de un correo electrónico del mismo gobernador de Santander se le están violando sus derechos, toda vez que no podrá votar en la asamblea corporativa de la CDMB que elige mañana el consejo directivo.

Me tiene sin cuidado lo que diga el comisionado de Paz: fiscal Francisco Barbosa

En su cargo quedó como encargado Javier Villamizar, actual secretario de salud del departamento y una de las personas de confianza del gobernador Mauricio Aguilar y sería él quien participe en las elecciones del consejo directivo de la corporación ambiental.

Ampliar

El alcalde del municipio de Vetas Hernán Bautista, también recibió un documento de apertura de investigación fiscal por una denuncia de presuntas irregularidades en la ejecución de contratos para el mantenimiento del acueducto de la vereda Alta de Ortegón de este municipio.

El diputado Ferley Sierra también denunció que la gobernación demora la posesión de Yulia Rodríguez como alcaldesa de Girón para permitir que el designado mandatario, Javier Acevedo vaya a la votación de la Cdmb.

La lucha por el poder en las CAR

El día de ayer fueron elegidos los cuatro alcaldes representantes ante EL Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, allí quedaron los representantes de los municipios de Guavatá, Coromoro, Macaravita y Suaita, este último, denunciado por haber tenido un museo como homenaje a Hugo Aguilar en su municipio y que días después tuvo que ser desmontado.

Ahora, queda la lucha por el poder en la CDMB y es que según las denuncias del diputado Sierra la suspensión de la alcaldesa de Suratá, la apertura de investigación al de Vetas y la demora en el nombramiento de Yulia Rodríguez en Girón tendría que ver con estas elecciones que se estarán realizando este viernes.

“Siempre ha sido manejada por la politiquería, el pronóstico para el viernes no es positivo, no se ven aires de cambio por lo que he sabido se espera que los grandes vencedores de ese pulso sean Jaime Durán Barrera, Fredy Anaya y el clan Aguilar es lo que se prevé que ocurra que ese consejo directivo termine siendo ocupado por ficha de estos personajes”, señaló el diputado sobre los intereses de políticos en tener fichas en esta corporación.

También, hace un llamado al presidente Gustavo Petro quien “se hizo elegir con las banderas de la lucha anticorrupción y del cambio, ya está buena la guachafita que hay con los recursos públicos y los recursos ambientales”.