Listo borrador del decreto que revoca esquemas de seguridad de funcionarios de Duque

Como La W Radio ya lo había anunciado, se modificaría el decreto que asignaba esquemas de seguridad a exfuncionarios, pues el Gobierno de Petro ya tiene listo el borrador del decreto que firmará el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, para cambiar las condiciones para la entrega de esquemas de seguridad en el país.

Pero también deroga el decreto 1064 de 2022 que había dejado el gobierno de Duque para la protección de todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad o que hayan avalado extradiciones.

Así las cosas, ya el director del Departamento Administrativo de la Presidencia De La República, los ministros de Defensa e Interior y el jefe del gabinete ya no tendrían esquema de seguridad una vez terminen sus cargos por lo que los actuales esquemas también serían retirados.

“Exservidores públicos que hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad y exservidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, como mecanismo de cooperación judicial internacional deben recibir la protección no por ostentar un cargo, sino por ser víctimas de situaciones que se deriven de la violencia política, ideológica o por el conflicto armado interno, siempre y cuando se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo”, dice un concepto de la UNP del 9 de febrero en donde se justifica el retiro.

Otro de los puntos del decreto es la modificación de los esquemas de seguridad para los líderes religiosos. Sin embargo, el cambio no será inmediatamente, ya que a UNP revisará y analizará la designación de los esquemas de seguridad.

Finalmente, especifican cómo serán los estudios para determinar si se deja o no un esquema de seguridad vigente.

“El nivel de riesgo de las personas que hacen parte del Programa de Protección será revaluado una (1) vez al año, o antes, si se presentan nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo. Para el caso de los servidores públicos de la Contraloría General de la República incluidos a través del numeral 15 del artículo 2.4.1.2.6, se aplicará lo dispuesto en el artículo 42A del Decreto Ley 267 de 2000 adicionado por el artículo 3 del Decreto 2037 del 2019 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, respecto de lo cual se comunicarán las recomendaciones al comité correspondiente.

En el caso de los ex presidentes y ex vicepresidentes el nivel del riesgo será revaluado cada cuatro (4) años, salvo que se presente una situación extraordinaria que amerite el incremento de su esquema antes del término señalado. En tal medida, se entiende modificado el Decreto 1069 de 2018, “por el cual se dictan disposiciones sobre protección y seguridad para los señores ex presidentes y ex vicepresidentes de la República de Colombia”.