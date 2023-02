“No me voy a dejar presionar”: Juez del caso Andrade a Fiscalía

El juez 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá hizo un fuerte reclamo a la Fiscalía General de la Nación, por el anuncio de las 16 nuevas imputaciones de cargos contra exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues algunos de ellos ya declararon y otros serían llamados en el juicio que se adelanta contra el expresidente de esa entidad Luis Fernando Andrade.

También aseguró que es “sospechoso” que los testigos de Andrade, sean los testigos de este caso.

“¿Qué necesidad hay de llamar a los testigos de la defensa a imputación de cargos cuando todavía no ha culminado este proceso? ¿Acaso los delitos se van prescribir? Era decoro de la Fiscalía esperar las diligencias y parece un precedente nefasto hasta para la libertad que tiene el juez para decidir en este caso.

Me están enviando un mensaje, ¿me están diciendo que si absuelvo seré objeto de investigación también? ¿si condeno también seré objeto de investigación? ¿Qué es lo que quiere la Fiscalía General a través de sus cabezas? ¿Por qué no ha llamado a imputación a los testigos de cargo que sirvieron a la Fiscalía? Si tenían tanta objetividad sobre el tema y en el escenario de la práctica probatoria, eso afecta el proceso que yo estoy llevando.

Yo si quiero que le diga al señor fiscal, a través de sus canales, porque no lo voy a hacer yo, si el fiscal del caso que envían para llevar este proceso en conocimiento no tiene la manera de informar al menos en una mesa de trabajo, no hagan eso, porque va a afectar el derecho a la defensa, el debido proceso”.

También dijo que en este caso se han presentado varios tropiezos.

Tanto la Procuraduría, como la representante de la ANI e incluso el mismo procesado (Luis Fernando Andrade), coincidieron en qué se está vulnerando el debido proceso.

“Al paso que vamos, usted, yo, el ministerio Público y todos los que hemos abordado este proceso vamos a tener que pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nadie se siente tranquilo con la actuación de la Fiscalía en estos escenarios, no usted, sino la Fiscalía como tal, como entidad respetable que tiene unas cabezas que al menos tratan de coordinar la labor investigativa en Colombia”, dijo el juez.