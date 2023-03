Presidente de la Cámara denuncia amenazas de “fanático religioso” en su contra

Al Capitolio Nacional llegó una carta de 15 páginas, dirigida al presidente de la Cámara de Representates, David Racero, y firmada por “Juan Vautizta”, la cual ha producido alarma.

Fue el propio congresista del Pacto Histórico quien publicó el mensaje, el cual considera es de las peores amenazas que ha recibido y la cual, considera, proviene de “un fanático religioso”.

Esta es una de las peores amenazas que he recibido.



Al parecer un fanático religioso que se hace llamar “Juan Vautizta” radica una carta de 15 páginas en el congreso dirigida a mi.



Dice que Dios le habla y que viene a dar sentencia. Dibuja cruces y que vendrá a buscarme



(Hilo) pic.twitter.com/qYznxuvuD2 — David Racero (@DavidRacero) March 1, 2023

“¿Qué pude haber hecho yo para generar ese malestar? Solo he intentado defender unas ideas en las que creo con convicción porque confío en que si la sacamos adelante podemos construir un mejor país. Me he equivocado. Seguro. Tengo mucho que aprender todavía”, señala el representante.

Racero afirma que estos mensajes que califica como “intimidantes e insultos” han incrementado, y afirma que ha tendido a “normalizarlos”, sin darse cuenta.