Pelea de dos políticos por el aval del liberalismo a la Gobernación de Boyacá

En redes sociales se vio un enfrentamiento entre el excongresista Rodrigo Rojas y el diputado Fabián Camilo Rojas ambos buscan el aval del Partido Liberal para la Gobernación de Boyacá.

En un trino en sus redes sociales, el exrepresentante a la Cámara por Boyacá, Rodrigo Rojas, dice que se están buscando estrategias sucias para quitarle el aval de las toldas rojas.

“Quienes quieren continuar atornillados en el poder y evadir el debate de cara al departamento, hoy buscan estrategias sucias para quitarme un aval que me he ganado con esfuerzo, trabajo y #resultados de los cuales los #Boyacenses son testigos. El trabajo tendrá la última palabra”, dijo Rodrigo Rojas.

El diputado Fabián Camilo Rojas respondió que pidió el aval al Partido Libera y que no lo hizo el exgobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

“Doctor @RodrigoRojas el que quiere atornillarse al poder a toda costa es usted, ya que no quiere permitir opciones diferentes para aspirar a la gobernación. Humildemente creo que en democracia todos podemos. Lo más sano es que el pueblo decida en una consulta popular”, dice en su red social el diputado.

Fabián Rojas además insiste que el aval del Partido Liberal aún no está definido y agrega: “¡Si me gana lo respaldo y si le gano espero su apoyo! (…) Ademas valga aclarar que quien pide el aval Liberal soy yo: Fabian Camilo Rojas Barrera, Diputado Liberal, y no @CarlosAmayaR, como ustedes lo quieren hacer ver…”.

En el debate de los liberales, se metió el precandidato por el Pacto Histórico, Giovanny Pinzón que señaló “¡Ay, mi Doctor! ¿Cómo así que me le están haciendo lo mismo que usted ha tratado de hacer con quienes hemos trabajado por construir un Pacto Histórico por Boyacá?¡Justicia divina sería eso!”.

Pero también apareció el excongresista del Partido Verde, Wilmer Leal al señalar a Rojas como “político atornillado”.

“Dr. Rodrigo, el único político atornillado en Boyacá en más de una década ha sido Ud. Estuvo con Granados, Amaya y Barragán. Y antes su grupo político, el de Plinio Olano, con Rozo y Vargas Lleras. En el Congreso con Duque, y ahora quiere con el petrismo. Mucho esfuerzo mi Dr”, dijo Leal.