Superintendencia de Transporte sometió a control a Viva Air

El ente de control y vigilancia, informó que tomó la decisión de imponer la medida de sometimiento a control a la aerolínea Fast Colombia S.A.S., conocida como Viva, en Proceso de Recuperación Empresarial, la cual se notificó y ratificó este lunes.

Explicó la supertransporte Ayda Lucy Ospina, que el sometimiento consiste en adoptar medidas e instrucciones que eviten que la empresa venda bienes o haga cambios de sus estatutos sin su autorización y que en caso dado que Viva no atienda las instrucciones impartidas, procederá a remover a sus administradores tal cual como se lo permite la ley.

Por otro lado, el ente de control y vigilancia, informó que la medida también establece otros puntos a cumplir:

1. Presentar un Plan de Recuperación y Mejoramiento, mediante el cual se tomen acciones para resolver las situaciones críticas que dieron origen a la imposición de la medida. Para lo cual, le será concedido un plazo de dos días, contados a partir de la notificación de la resolución, es decir desde este lunes.

2. Ordena un reporte de información necesaria que permita determinar, el órgano de administración o agente externo que tomó la decisión administrativa y operativa, de suspender la prestación del servicio público aéreo y los análisis técnicos, administrativos y financieros en que se soportó la decisión.

3. Se conmina a los administradores de Fast Colombia S.A.S en Proceso de Recuperación Empresarial, para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Ley.

4. Se conmina a la aerolínea restablecer la sede administrativa y los servicios asociados a ellos, dentro de los tres días calendario, a partir de la notificación del acto administrativo. Sin perjuicio de la orden administrativa emitida por la Dirección de Investigaciones de la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte.

5. Conmina a Fast Colombia S.A.S. en Proceso de Recuperación Empresarial, a que, dentro del día hábil siguiente a la ejecutoría de este acto administrativo, defina a los pasajeros el estado de reservas emitidas y confirmadas.

6. Se advierte a dicha aerolínea que cualquier reforma estatutaria deberá ser presentada a la SuperTransporte para que la misma autorice su solemnización.

7. Se advierte a Fast Colombia S.A.S., en Proceso de Recuperación Empresarial que a partir de la notificación del presente acto administrativo se prohíbe a los administradores y empleados, la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes y operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios, sin autorización previa de esta Superintendencia.

8. Se advirtió a la aerolínea que deberá preservar el pasivo recibido por los recursos recaudados por la venta anticipada de tiquetes, tiqueteras y por aviación no regular de pasajeros, de lo cual deberá presentar reporte en el término de tres días calendario y, en lo sucesivo, el último día hábil de cada mes, hasta cuando se superan las condiciones que dieron origen a la presente decisión.

La otra gran parte de la decisión informada por la Supertransporte, se encontró que pidió a la Superintendencia de Sociedades la admisión a reorganización empresarial a Viva en Proceso de Recuperación Empresarial.

Ante el escenario, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dejó claro que las medidas son de sometimiento y no de intervención, así mismo que las medidas son sobre Viva y no tienen nada que ver con Avianca, agregando que con las decisiones se busca también restablecer la ópera de Viva para proteger a las trabajadores de la misma y que tenga personal para responder a sus usuarios, sin dejar de lado que se busca proteger también a las agencias de viajes frente a todos los tiquetes y tiqueteras que han comprado y que a la fecha no tienen quien les responda.

El ministro Reyes, informó que pidió a la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, que le exija a todas las aerolíneas que operan en Colombia que tenga al día todos sus estados financieros y los reporten para saber en qué estado se encuentran y evitar que lo que ocurrió con Viva se vuelva a repetir.

Finalmente, se informó que contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición ante la Superintendente de Transporte.