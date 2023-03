Clan del Golfo pide proceso de paz con el Gobierno colombiano

El abogado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Ricardo Andrés Giraldo, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar sobre el sometimiento de la organización criminal a la justicia, y los pro y contra de hacer parte de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

Para iniciar, Giraldo comentó que “he recibido el poder de parte del estado mayor de la AGC para empezar los acercamientos y exploraciones y una eventual negociación jurídica con el Gobierno Nacional”.

Especificando que frente a cómo se va a realizar la negociación con este grupo armado no hay un camino claro debido a que las AGC no han recibido una propuesta oficial o “seria” de lo que se pretende negociar con ellos. “Por supuesto ningún abogado está de acuerdo con los preceptos de este borrador de sujeción a la justicia, no revelan la realidad ni histórica ni social ni jurídica que estarían ellos dispuestos sentarse a negociar”.

Sin embargo, aseguró que la organización tiene “toda la fe, la ilusión y las ganas de que lleguemos a la paz total en los territorios, pero si va a ser en base a esta ley de sujeción que se presentó empezamos con el pie izquierdo, no va a ser con esta ley”.

Por otra parte, señaló que el proyecto de ley de sometimiento no puede ser el mismo para todas las organizaciones criminales. “No puede ser una misma negociación con el ELN, las disidencias de las Farc y otras estructuras, se requiere otra negociación porque las AGC no son lo mismo que las demás”.

Comentando además que “si lo que se quiere es que ellos estén bajo una ley de sometimiento entonces para qué negociación, se necesitan leyes que sean incluyentes, que se tenga en cuenta el contexto de cada una de estas zonas, si esto no se soluciona de manera negociada, Colombia jamás a alcanzar la paz total”.

Por último, Giraldo que “las AGC se han preocupado más por cubrir estos territorios y brindar asistencia a las comunidades que no ha dado el Gobierno, que defenderse con publicidad en medios de comunicación diciendo que son de carácter político (…) siempre se les ha atacado a ellos como bandas criminales, pero si uno no conoce los contextos es muy difícil que se entienda el conflicto”.

Escuche todos los detalles a continuación: