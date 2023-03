¿La inflación en Colombia tocó techo? Hablan expertos

Tras conocerse el dato de inflación de febrero de este año que llegó a 13,28%, el presidente Gustavo Petro aseguró que ese nivel en los precios de los productos de la canasta familiar empezaba su descenso. Por esto, en Sigue La W analizamos qué tan cierto es que este dato haya sido el pico del IPC en Colombia, y en cuánto tiempo se dará una reducción importante de la inflación.

Para comenzar, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que “técnicamente se podría decir que la inflación no ha tocado techo porque la inflación de febrero fue de 13,28% y la de enero fue de 13,25%, o sea que la inflación continúo ligeramente al alza. Sin embargo, en la práctica, la diferencia es tan pequeña que creo que sí es posible hablar de un techo de la inflación en el mes de febrero”.

Agregando que “en la practica sí hemos tocado techo, nuestra expectativa es que la inflación cierre este año entre el 8 y medio al 9%, sigue siendo alta, pero mucho mejor que esa dinámica de inflación que hemos tenido desde hace más de un año”.

Por su parte, Andrés Pardo, jefe de XP Investment en Latinoamérica, comentó que “técnicamente la inflación subió tres décimas. Ya hay unas señales que la inflación pudo haber tocado techo o que estamos próximos a tocar techo. Tal vez las cosas que hay que resaltar en el dato puntual de febrero es que lo que realmente ayudó bajar la inflación es la inflación de alimentos, la cual bajó casi 2 puntos porcentuales”.

Especificando que la inflación estaría llegando a un techo en marzo.

Por otra parte, Mejía también resaltó que “hay señales importantes desde el Gobierno Nacional, pero en particular desde el Banco de la República, de una tarea paulatina justamente de subir sus tasas de interés para controlar las presiones (…) pero no hay sorpresas de un techo en la inflación, esa es la expectativa que tenía el mercado. No creo que ese anuncio mueva las opciones de los empresarios o productores”.

En cuanto a las implicaciones que tiene el valor del dólar en la inflación colombiana, Pardo aseguró que “buena parte del aumento de la inflación que hemos tenido en los últimos meses ha estado ligado a la depreciación del peso colombiano. En este momento, el dólar en Colombia está en niveles muy altos con respecto a los fundamentales que llevan la tasa de cambio”.

