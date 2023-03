Aida Merlano es deportada a Colombia desde Venezuela, según su defensa

El abogado Miguel Ángel del Río le confirmó en primicia a W Radio que la excongresista Aida Merlano está siendo deportada desde Venezuela hacia Colombia.

El operativo se inició en horas de la madrugada de este viernes 10 de marzo con el apoyo de las autoridades venezolanas.

A pesar de que el abogado Miguel Ángel del Río confirmó a La W que Merlano llegaba a Colombia en calidad de extraditada, la Cancillería confirmó que la excongresista fue deportada.

Cabe recordar que la exsenadora se fugó de las autoridades el 1 de octubre de 2019 al saltar por la ventana, ayudada con una soga, de un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá. Desde ahí se perdió su rastro hasta que, más adelante, se conociera que fue capturada en Venezuela, país en el que ha permanecido hasta el momento.

Recientemente, Merlano declaró en el juicio que se adelanta contra el empresario Julio Gerlein, por los delitos de concierto para delinquir, violación de topes y corrupción al sufragante.

En medio del juicio, Merlano reveló detalles sobre su campaña política en el año 2018 y dijo que Char le entregó $500 millones una noche antes de las elecciones al Congreso de la República y también le dijo que le había mandado $12.000 millones para financiar su campaña política.

“Alejandro (Char), un día antes de las elecciones, entre otras cosas, fue y me entregó 500 millones de pesos porque no había dinero suficiente para terminar la campaña”, aseguró.

Después, en medios de comunicación, Merlano hizo una declaración en la que dijo que Char le había financiado la campaña: “Me había mandado $12.000 millones, de los cuales solamente recibí $6.000 millones porque los otros $6.000, que él dice haberle entregado a Julio, no se los entregó ni tampoco Julio me los dio”.

Agregó: “Yo pensé que Julio se los había robado, porque él nunca me tocó el tema de ese dinero, entonces yo lo traté de ladrón ante los medios de comunicación y él (Julio), posteriormente a eso, me hizo muchas llamadas”.

Gobierno había reactivado la solicitud de extradición

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró el pasado mes de febrero que el Gobierno Nacional reactivó el pedido de extradición de la exsenadora refugiada en Venezuela.

Durante su presentación en el Congreso de la República sobre la reforma penal y penitenciaria, el funcionario aseguró:

“El trámite está reactivado y en su momento habrá resolución que depende principalmente del estado venezolano, si la concede o niega. Ahora que se han reactivado las relaciones diplomáticas con el país, hemos comenzado el trámite de nuevo”, expresó el ministro en ese momento.

No obstante, el ministro dejó en consideración que el proceso podría demorarse: “Ese trámite no es rápido, no por este caso, ni por la justicia colombiana o venezolana. Hay que hacer un trámite en Colombia y otro trámite en Venezuela que tienen pasos judiciales que se hacen con garantías”.

