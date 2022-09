Exclusiva: Habla el abogado de Aida Merlano, ¿regresará la excongresista a Colombia?

El abogado Miguel Ángel del Río está próximo a abordar un avión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Su vuelo tiene como destino Panamá pero es solo una escala. En realidad va a Caracas, Venezuela, para encontrarse con su defendida la exsenadora Aida Merlano.

Habla el abogado Miguel Ángel del Río

Doctor del Río, ¿cuál es su concepto sobre la pena de 90 meses en detención domiciliaria para su también cliente Aída Victoria Merlano, la hija de 23 años de la exsenadora?

“Insatisfactoria en realidad, más allá que la Fiscalía estaba pidiendo en su momento entre 15 y 17 años y que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, para nosotros no es satisfactoria.

No es satisfactorio porque en la decisión el juez de conocimiento no se puede explicar ni tampoco la Fiscalía en su petición cómo es que Aida Victoria instrumentaliza a su hermano, no nos puede explicar dónde está la actitud dolosa sobre su hermano, no nos explica nunca ese nexo causal del aporte concreto que hizo Aida Victoria y la fuga de su madre.

Solamente elementos indiciarios de muy bajo perfil, indicios leves, porque entre otras cosas, cada una de las conclusiones que saca el juez puede deberse a otros factores, no se refiere tampoco a nuestra teoría en el entendido de que sale de prisión con todos los elementos y faltó rigurosidad y manejo por parte de la guardia del Inpec, una decisión para nosotros muy floja que evidentemente será apelada y esperamos que el tribunal pueda revocarla”.

La impresión es que este no es el caso grande contra Aida Victoria, la Fiscalía asegura que tiene pruebas contra ella para acusarla de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ¿cómo se prepara para defenderla en ese proceso?

“Es tan pequeño este proceso como el otro, el otro todavía tiene menos capacidad argumentativa que este y nos preparamos como todos los procesos, tenemos entendido que la Fiscalía había solicitado orden de captura en ese proceso y ningún juez de control de garantías lo aceptó.

Estamos a la espera de la decisión, se le solicitó a la Fiscalía que entregue copia de los oficios con los que empezó la investigación, copia de la denuncia. La información que tenemos es que son unos eventos, no de lavado sino enriquecimiento ilícito, solo enriquecimiento.

Estamos a la espera de sentarnos con el fiscal, la Fiscalía se ha acostumbrado a primero capturar y después preguntar, en un elemento de indagación lo que tiene que hacer es requerir al investigado para que aporte las evidencias. Con Aída Victoria Merlano y con su madre la Fiscalía ha querido hacer un show en todos los procesos penales”.

Cuál es el propósito de su viaje a Caracas?

“El propósito es traer a Aida Merlano Rebolledo, recordemos que en el gobierno del presidente Duque nos amenazó durante cuatro años que la iba a extraditar y le pedía el permiso a Juan Guaidó, una figura que uno no sabe si es un presidente o un ciudadano común y corriente y evidentemente no había respuesta satisfactoria sobre la petición.

Establecidas las relaciones con Caracas se hace absolutamente perentorio que Aida Merlano vuelva a Colombia, que nos cuente la verdad de las cosas y enfrente la justicia. Ya es hora que se cuente la verdad en Colombia, los clanes mafiosos siguen sueltos, a la familia Char no le pasa absolutamente nada, la operación de la fuga fue rigurosa orquestada por Alejandro Char y su familia.

Tenemos hoy sentenciada y condenada a su madre y a su hija y el clan mafioso de los Gerlein y todos los compradores de votos del Caribe están en libertad y muertos de la risa y se preparan para las elecciones dentro de un año, es inaceptable, tiene que venir Aida aquí contar la verdad y que se establezca la responsabilidad penal sobre ello”.

¿Usted puede volver de Venezuela con la doctora Aida en un avión comercial?

“Ojalá pudiera bajarme del avión, sacarla y traerla, estamos en una fase exploratoria para mirar las herramientas y los instrumentos que se tienen, hay que hablar con los dos gobiernos. Será una entrega formal del Gobierno venezolano al Gobierno colombiano.

La Fiscalía ha pensado que instrumentalizar la justicia para atacar contrarios es un ejercicio legítimo pero vamos a demostrar que traer a Aida desde Venezuela es fundamental, las pruebas ya están en la Fiscalía desde hace tres años y ningún fiscal ha querido mover el expediente, hemos tenido toda la disposición que se establezca la verdad”.