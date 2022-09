¿Aída Victoria Merlano podrá seguir usando redes sociales tras su condena?

Colombia

El pasado 13 de septiembre, la influenciadora Aída Victoria Merlano fue condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria por ser cómplice en la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano, el 1 de octubre de 2019.

En días pasados, al pronunciarse sobre la condena que pesa en su contra, Merlano aseguró que no perderá el tiempo durante su reclusión, por lo que consideró la posibilidad de lanzar un proyecto de podcast.

“Si me toca hacer un podcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos en la prisión y monto otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien”, señaló.

¿Aída Victoria Merlano podrá seguir usando redes sociales?

El abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses de Merlano, le explicó a W Radio que la influenciadora no tiene restricción para usar sus redes sociales durante su reclusión.

Según el jurista, el juez que emitió la condena de siete años de casa por cárcel no le prohibió el uso de sus plataformas.

Escuche esta noticia en La W:

El caso contra Aída Victoria Merlano

La condena contra Aída Victoria Merlano se produjo por los delitos de fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores de edad para la comisión de delitos agravado.

Según el juez, Merlano y su hermano menor ayudaron con la entrega de la cuerda y unos guantes para que se fugara la exsenadora de un consultorio odontológico ubicado al nororiente de Bogotá el primero de octubre de 2019.

A pesar de que Aída Victoria Merlano se declaró inocente de los cargos, la Fiscalía General de la Nación demostró durante el proceso que ambos hermanos entraron al consultorio del odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas un maletín donde estaban unos guantes y la soga a través de la cual la exsenadora Aida Merlano descendió del tercer piso donde se encontraba el consultorio.

Además, se estableció que los hermanos buscaron distraer a la agente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que había sido designada para acompañar a la exsenadora desde la Cárcel El Buen Pastor al centro médico para su cita de diseño de sonrisa.