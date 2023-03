Banderas Negras sobre protestas en Israel: “esperamos que el Gobierno se caiga”

Desde hace nueve semanas miles de personas han salido a las calles de Israel a manifestarse en contra de la reforma judicial. Entre los aspectos más destacados que conforman la propuesta del Gobierno, está la cláusula de anulación que podría eliminar las sentencias del Tribunal Supremo con una mayoría simple de diputados del Parlamento local.

Otras reformas propuestas otorgarían al Gobierno el poder de designar los magistrados del Tribunal Supremo, con lo cual, según la oposición, se debilitaría la separación de poderes y se pondría en peligro las libertades civiles y las muestras de oposición. Cabe resaltar que la reforma ya fue aprobada en primera lectura y se espera que se hagan los próximos debates el siguiente mes.

A propósito de esto, Roi Newman, líder y portavoz del movimiento Banderas Negras, convocante de las protestas en Israel, habló en La W sobre las exigencias que están pidiendo al Gobierno.

En un principio, aseguró que “en las últimas ochos semanas se han presentado protestas en 20 ciudadanes del mundo (…) siempre hemos visto a los judíos como la comunidad global y estamos felices del apoyo que hay a nivel mundial”.

Por otra parte, explicó que el movimiento de las Banderas Negras surgió en el Ejército de Israel hace 3 años, “se trababa de sacar esa bandera negra cada vez que queríamos desobedecer una orden y eso es lo que queremos hacer en este momento, no queremos seguir las órdenes del Gobierno de Netanyahu”.

En cuanto a la posibilidad de una guerra civil, el líder afirmó que “no hay una guerra y no se presentará porque no hay dos partes de la sociedad que se enfrenta entre sí, simplemente hay un gobierno que se enfrente a la sociedad, la mayoría del pueblo está en contra de lo que quiere adelantar el gobierno y por eso no se presentará una guerra civil”.

De igual manera, Newman dejó claro que “si el presidente no para el proyecto, el pueblo lo va a hacer, parece que Netanyahu quiere seguir adelante para pasar esta ley en las próximas tres semanas, pero el presidente no tiene el poder de hacer nada”.

Por último, Newman resaltó que el objetivo de las protestas es que el gobierno se caiga próximamente para evitar que puedan hacer “más daños”. “Se trata de un gobierno bastante extremista, hay un parte incluso racista, y no está haciendo mucho por la ocupación israelí”.

Escuche la entrevista completa a continuación: