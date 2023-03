Es una película antiguerra: Daniel Dreifuss, productor de ‘Sin Novedad en el Frente’

El próximo domingo 12 de marzo se llevará a cabo la ceremonia número 95 de los Premios Oscar y el mundo está a la expectativa de conocer los ganadores en las principales categorías y una de las favoritas, con 9 nominaciones, es la película ‘Sin novedad en el frente’.

Por este motivo, Daniel Dreifuss, productor de esta aclamada película, habló para los micrófonos de Contrarreloj para explicar el trasfondo conceptual que tiene esta película y que siente de cara a los premios Oscar.

“Más que todo estoy contento con el reconocimiento de la película y su trabajo, por el público y nuestros compañeros de industria. Además por la gente que por tantos años fueron ídolos y que ahora en este momento para mi es un placer enorme saber que hago parte”, mencionó Dreifuss sobre las nominaciones a los Oscar y también, por el hecho de hacer parte de una película que según la crítica, ha sido reconocida de manera positiva en la ‘pantalla gigante’.

Además, explicó que esta película es especial porque le ofrece a la audiencia una perspectiva desde el lado perdedor de la guerra: los alemanes.

“ Es una película antiguerra y no es una película en donde hay un héroe que llega y triunfa al final del filme . Es la película desde el punto de vista del lado que no consiguió una victoria y en este sentido la trama no es la guerra en sí, no es mostrar la jornada de un héroe sino la manera poco común que tenemos de ver esta temática en cine”, explicó el productor.

Por otro lado explicó que el rodaje del filme inició en 2017 y fue duro, debido a todo lo que aconteció en el mundo en materia de COVID 19 y además, por las condiciones climáticas a las que durante este rodaje se debían enfrentar. A su vez que “recrear la guerra siempre es difícil y más cuando no teníamos un presupuesto tan largo”, dijo.

Finalmente mencionó que una de las nominaciones que más lo entusiasma es la que premia la producción de las películas, en donde dijo que “se premia el como se recrea un mundo en específico, puede ser por ejemplo en este caso las trincheras o los trenes y las aeronaves”, sentenció.

