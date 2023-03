Fiscal Daniel Hernández no hace parte de red criminal de alias ‘El Médico’

A través de un documento la Fiscalía confirmó que el fiscal Daniel Hernández y el exfiscal Daniel Cardona no hacen parte de la red criminal de la que supuestamente hacen parte el confeso narcotraficante Carlos Ramón Zapata, alias ‘El Médico’, un coronel de la DIJIN y la exfiscal Ana Catalina Noguera.

El documento en el que se aclara esta información se da a conocer luego de la polémica por un supuesto organigrama de contactos telefónicos que fueron extraídos de los celulares incautados al narco alias ‘El Médico’.

La Fiscalía dice que “no corresponde a un organigrama…Razón por la cual le indicó que en este despacho no se adelanta alguna investigación en contra de personas que ostentan este tipo de fuero, mucho menos en contra de su prohijado el Dr. Daniel Ricardo Hernández Martínez”.

Lo mismo pasa con el exfiscal Daniel Cardona, de quien asegura la Fiscalía, no hace parte de la investigación.

“(…) le indicó que, en este despacho no se adelanta alguna investigación en su contra, razón por la cual no se hace necesario dar trámite a su segundo petitum, como quiera que no se encuentra vinculado dentro de la noticia criminal en cuestión”.