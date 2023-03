Deportación de Aida Merlano es fruto de relaciones diplomáticas con Venezuela: Osuna

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, conversó en W Fin de Semana sobre la ley de sometimiento y de humanización carcelaria, específicamente al caso de la excongresista Aida Merlano

Según el ministro, “cuando la señora Merlano llega, el primer término es una persona deportada, solo cuando las autoridades migratorias la entregan a las autoridades penitenciarias pasa a ser capturada de nuevo (…) en todo caso el Estado colombiano trata a las personas con respeto de su dignidad y humanidad, el tratamiento penitenciario no incluye el maltrato y humillación”.

En esa misma línea, resaltó que “el Gobierno de Venezuela decide deportarla, la forma como venga vestida la señora me parece irrelevante, el asunto importante es que gracias a una gestión diplomática está persona cumpliendo la pena en una cárcel de Colombia, lo demás me parecen detalles faranduleros que no merecen ninguna comentario de mi parte”.

El ministro Osuna también se refirió a la preocupación que hay por la seguridad de la excongresista, asegurando que “hay las previsiones suficientes para garantizarle su vida, su integridad física, si en algún momento se llegara a considerar que en la cárcel en la que está corre algún peligro, pues se procederá al traslado”.

Por último, habló sobre la importancia del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela y lo que influyó en la deportación de Aida Merlano.

“Esas son las ventajas de tener relaciones diplomáticas fluidas (…) haber roto esas relaciones no le trajo beneficios a nadie, la extradición de la señora Merlano se había pedido hace muchos años, y una actividad como es la diplomacia resuelve un problema que teníamos aplazado desde hace varios años”, puntualizó.

