Gerard Piqué habló por primera vez de Shakira y sus hijos: “Intento protegerlos”

Hace unas semanas se hizo público uno de los lanzamientos musicales que mayor impacto han generado, siendo precisamente la ‘Session 53′ de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, donde, por medio de unas contundentes letras, arremetía contra su expareja, el deportista y padre se sus hijos Gerard Piqué.

No es un secreto que desde que salió esta canción los reflectores de la opinión pública y los medios se han posado sobre esta dupla, siguiendo detenidamente su paso a paso posterior a la separación, tanto por parte de la barranquillera en lo que ha sido el nuevo comienzo de su carrera musical, como Piqué, en cuanto a la relación que mantiene con la joven Clara Chía Martí.

En varias ocasiones el exfutbolista del FC Barcelona se ha referido al tema, pero de forma jocosa, como utilizar un reloj Casio en una transmisión en vivo o cuando llegó en un Twingo a un evento, pero eso sí, nunca ha hablado directamente de lo que ha sido para él esta canción, siendo esta una de las pocas oportunidades.

Fue en el programa de radio ‘El món a Rac1′, de Barcelona, España, donde fue invitado Piqué a una entrevista para dialogar sobre distintos temas, entre ellos, este tema musical, mostrándose reacio al respecto.

“Sí, obviamente, la he escuchado, pero no quiero hablar del tema porque no toca”, afirmó.

No obstante, se alcanzó a referir también al comportamiento que ha tenido Shakira, cuestionando cómo puede afectar a Milán y Sasha, los hijos que tienen en común, todo el revuelo que está causando, pues aún son menores de edad.

“Creo que las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada más al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema porque creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, concluyó.

Esta sería la primera vez que habla de la perspectiva que tienen de Shakira y según sus palabras, lo que considera es que la exposición pública que hoy están teniendo a causa de los lanzamientos musicales de Shakira pueden estar afectando el bienestar de los niños.

Piqué ya los ha expuesto antes

Sin embargo, al dar una mirada hacia atrás podemos ver que Gerard ya expuso a su hijo Milán ante el público una vez, en la primera transmisión de la Kings League, la competición creada por él que fusiona fútbol con el mundo digital, donde le preguntaron varios detalles de su vida y de su familia, algo que a la colombiana no le agradó, asegurando que no estaba de acuerdo, ni había dado permiso para que su hijo fuese parte del espectáculo.

Y es que, si bien, las canciones de Shakira pudieron exponer a Milán y Sasha, nunca los ha mostrado en ninguna de sus entrevistas ni videos musicales, a diferencia de su padre.

“No estaba previsto que apareciera, pero me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen mejores. No hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”, se justificó Piqué.

Finalmente, se supo que el deportista había sido acompañado a la entrevista por su pareja, Clara Chía, dejando ciertos rumores de boda y evadiendo las preguntas relacionadas a la presentación de Shakira en el show de Jimmy Fallon, donde cantó por primera vez en vivo el tema junto a Bizarrap.

Mire aquí la entrevista: