Preocupación de empresarios grandes, medianos y pequeños por la reforma laboral

La reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro tiene en vilo a miles de empresarios por los cambios que habría en la jornada laboral, las horas extras y los pagos adicionales a los trabajadores.

Sigue La W habló con representantes de los sectores que se verían más golpeados con el proyecto de ley que fue radicado este jueves.

Jairo Ramírez, gerente de la panadería Kuty

“Venimos del sector de la panadería con unos precios desproporcionados. Hoy en día, luego de 20 años, hay un cambio que no nos toma con las mejores oportunidades. En panadería es complicado conseguir trabajadores”, dijo.

“Hay cosas que en determinado momento se diera gradualmente, pero no de una forma tan dura. Los dominicales y las nocturnas”, señaló.

Sobre si se puede equilibrar el gasto que hacen los empresarios al pagar mayores salarios con el mayor gasto de los empleados al tener más dinero, señaló: “diría que es una oportunidad, pero requiere tiempo, sobre todo en una situación en la que estamos”.

José Acuña, gerente del Grupo Península (restaurante)

“La reforma es muy inconveniente en muchos de sus artículos, el Gobierno sigue golpeando al sector empresarial. La inflación y el hipoconsumo han afectado, las ventas se han disminuido en un 20 y 30 %”, explicó.

“Esta reforma, con esta parte que beneficia al empleado, no están pensando en el empresario por lo del recargo nocturno, los dominicales. Las medianas y pequeñas empresas seguramente terminarán dando un paso al costado”, añadió.

Asimismo, aunque reconoció que hay cosas buenas para los empleados en la reforma laboral, mencionó que para ellos como empresarios hay varios puntos negativos.

“Hay una serie de artículos que benefician al empleado. El salario mínimo tuvo un incremento que para las empresas que viven del día a día no es fácil. Entonces creo que sí pensamos en el empleado, pero hay varias cosas en la reforma que deben ser revisadas”, mencionó.

Gregorio Fandiño, gerente del restaurante El Aquelarre

“Las situaciones son totalmente diferentes (entre grandes compañías y medianas y pequeñas empresas). Al incrementar los precios, asumiríamos 15% de aumentos de incrementos y al impactar los productos nuestro aporte a la inflación sería monumental”, indicó.

De esta manera, explicó en qué puntos y hasta dónde los empresarios de restaurantes estarían dispuestos a ceder.

“A manejar jornadas únicas, sean diurnas o nocturnas, eso sería de gran ayuda para no incrementar los horarios y hay unas consideraciones especiales en esas jornadas.

Carlos Arturo Gallego, presidente del hotel Termales del Otoño

“Vemos con mucha preocupación todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, es más importante generar empleo que acabarlo. Nos subieron el IVA, nos han cambiado condiciones para poder seguir creciendo con incentivos que teníamos en hotelería”, comentó.

“Digo ‘sí, listo. Hagamos esfuerzo, pero no que no lo haga solo la empresa’. Esa estabilidad reforzada es muy complicada porque ya no es uno quien decide cuándo debe o no mantener un empleo, sino que es ante un juez”, agregó.

Ante estos incrementos, Sigue La W le preguntó a Gallego si tendrá que despedir gente si se aprueba la reforma tal y como fue presentada en el Congreso de la República.

“Efectivamente todo eso nos afecta. Con los precios y la inflación no nos permite subir la tarifa de los hoteles. Hemos hecho el esfuerzo, pero cada cosa es en contra de la estabilidad de las empresas”, respondió.

De la misma manera, respondió a si la reforma podría generar una tensión entre empleados y trabajadores por las condiciones laborales.

“Eso no se puede promover o aceptar. Debemos buscar esa equidad social para que nuestros empleados estén cada vez mejor. Lo único que le pido al Gobierno es que todos debemos hacer los esfuerzos, incluidos los trabajadores y las empresas”, sostuvo.

Henry Sarther, agremiado en Empresas de Seguridad Colombianas

“Nuestro sector es uno que opera 24 horas y 7 días a la semana, no descansamos porque son los que siempre están cuidándonos a todos. Tenemos una gran carga nocturna y fines de semana. Para la vigilancia hemos calculado un estimado del 30% de sobrecostos con la reforma”.

A propósito de esto, Sarther señaló cómo las modificaciones en los horarios nocturnos y los turnos dominicales los afectaría.

“Este punto del dominical al 100%. Estaríamos hablando de una pérdida acumulada del 25 %. Eso significa que tendríamos que ajustar nuestras tarifas o entraríamos en la informalidad”, expresó.

Álvaro Velasco, trabajador de Rappi

Velasco mencionó explicó por qué a muchos de los trabajadores de esta app de domicilios y más servicios no les gusta que regularicen su trabajo.

“Nosotros el día de hoy salimos a una manifestación porque la reforma laboral obliga a los empleados de plataformas a tener una contratación laboral en la que tendremos que rendirle cuentas a una app cuando venimos trabajando independientemente”, contó.

“Son 150.000 personas que trabajan ahora en las aplicaciones, ¿eso es sostenible que una empresa como Rappi de una contratación así a esa cantidad de personas? Creo que eso manda a la quiebra a la compañía”, concluyó.