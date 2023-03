Reforma laboral: ¿mejora condiciones de trabajadores y empeora las de empleadores?

Los congresistas Clara López, senadora del Pacto Histórico, y Andrés Forero, representante del Centro Democrático, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno Nacional en cabeza de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

López respaldó la reforma laboral porque devuelve a los trabajadores beneficios que se habían perdido desde 1990.

“Hoy vimos a la ministra hablando con todos Los sectores y vi el reconocimiento de los diálogos tanto de las centrales obreras como de los gremios de la producción en el seno de la comisión de la concertación laboral”.

“Celebro este proyecto, es una muy vieja aspiración de los trabajadores porque desde 1990 se fue destruyendo una construcción laboral de más de medio siglo”, agregó.

Por su parte, Forero se refirió a si en realidad esta reforma mejora las condiciones laborales de los trabajadores y si esto influiría en la productividad de los empleados.

“No creo que se pueda aumentar la productividad de los trabajadores vía ley o decreto. Hemos visto como que a partir del último trimestre del 2022 comenzó a desacelerarse, y en medio de este año recesivo vemos que esta reforma agudizará esa situación”, aseguró.

“Están subiendo los costos de contratación a través de los recargos nocturnos y dominicales. Adicionalmente, es más difícil el tema del despido porque se está incrementando la indemnización para los despidos sin justa causa entre un 50% y un 200%, esto hace que las empresas contraten menos trabajadores y aumenta la informalidad”, añadió.

A propósito, la senadora del Pacto Histórico mencionó que con la reforma “se están recuperando derechos laborales perdidos en los últimos años”, destacando la importancia de la economía informal.

“La economía formal, de la empresa estructurada, no ha podido generar el empleo necesario para ocupar toda la fuerza laboral. Entonces es la informal es una economía popular paralela”, sostuvo.

“Esa economía que ven hoy pobre es una verdadera potencia para generar condiciones y calidad de vida a través de la producción de riqueza”, indicó.

Además, resaltó que desde 1990 “se fueron reduciendo las obligaciones de los empleadores para con los empleadores y se redujeron las garantías laborales”.

Reducción de la jornada laboral

Sobre este tema, el representante Forero explicó qué es lo implican las medidas del Gobierno que buscaría reducir aún más la jornada laboral.

“Leyendo el articulado uno entiende que se mantiene el proyecto de llegar a las 42 horas semanales en cuatro años. Una cosa que me preocupa es que en la reforma no vamos a poder reindustrializar el país (…). Uno siente que es una reforma que está siendo cada vez más rígida”, afirmó.

¿La reforma acabará con el acoso laboral?

Clara López fue enfática en mencionar que una ley no es capaz de acabar con el acoso laboral, pero “sí establece pautas para castigarlo”

“Da una base legal a los despidos porque se está convirtiendo en un tema escabroso en materia sexual y en dignidad y respeto de los trabajadores”, dijo.

Finalmente, Forero aseguró que entre las tres reformas del Gobierno Nacional, la que más le preocupa es la de la salud, pues la pensional y la laboral vienen ligadas.