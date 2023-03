Demencia frontotemporal: síntomas y cómo manejarla, experto lo cuenta

El cerebro continúa siendo una de las partes del cuerpo que genera mayor curiosidad en el mundo de la salud, pues de él desembocan un sinfín de condiciones y padecimientos de los que poco se sabe a profundidad, es por esto que, en nuestra sección de misterios del cerebro, está de vuelta en los micrófonos de Salud Y Algo Más nuestro neurólogo de cabecera, el doctor Leonardo Bello, para hablar sobre la demencia frontotemporal y los trastornos cerebrales.

Según el experto, “La demencia frontotemporal es la tercera en cuanto a las más conocidas en el mundo. Hay muchas demencias como el Alzheimer, y esta es incluso similar, pero con el factor de que la pérdida de la memoria no es tan contundente”

El reconocido actor de Hollywood, Bruce Willis recientemente hizo público que padecía este tipo de demencia, teniendo unos comportamientos particulares.

“Esta demencia se desenvuelve en distintas variantes: la variante frontal, donde la característica es el cambio en el comportamiento y luego la que tiene el actor en estos momentos, donde van perdiendo la facilidad del lenguaje” explicó.

También aprovechó para dar algunos consejos a las personas que se desempeñan como cuidadores de alguien con demencia.

“Al empezar a padecer esta condición, su habilidad para comunicarse se pierde completamente. Estas personas se vuelven dependientes, pero no podemos caer en la sobreprotección de no dejar mover a la persona, esto acelera el proceso de deterioro. Hay que estimular su cerebro con música, con baile, con actividad física. Se debe entender que este ser cercano cambió, que ya no será el mismo, como cuidador tengo que prepararme para eso”, explicó.

Finalmente hizo referencia a la posibilidad de que estas personas, pese a lo complejo de su situación, en algún punto de su cerebro puedan almacenar por lo menos los momentos más importantes de sus vidas.

“Todas las enfermedades neurodegenerativas desembocan en lo mismo, sea párkinson, sea alzhéimer: la pérdida de la memoria. Los recuerdos antiguos son los que tendrá más claros, pero con el paso del tiempo se irán borrando poco a poco hasta convertirse en algo irreversible al momento en que el paciente llegue a su límite”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa en Salud Y Algo Más: