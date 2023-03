No hubo un mecanismo que verificara que el cese al fuego se cumpliera: Redepaz

En Sigue La W líderes de diferentes comunidades, se pronunciaron sobre la situación de orden público en el país, como en el Bajo Cauca, y sobre el futuro de la ley de sometimiento, a propósito de la decisión del presidente Petro de levantar el cese al fuego bilateral y reactivar las operaciones militares contra el Clan del Golfo.

José Gabriel Navarro, presidente de la Asociación de Personerías de Antioquia y personero de Zaragoza, contó que la comunidad decidió reactivar la economía y los 6 municipios reportaron la apertura total del comercio. De igual forma, las instituciones educativas y el transporte público y privado iniciaron las labores.

“Sin embargo, esta situación nos tiene con cierta zozobra porque quienes vivimos en el territorio sabemos lo que significa estar en negociación y lo que significa no estar en negociación (…) las comunidades tienen dudas grandes frente a lo que ha decidido el Gobierno Nacional que va a suceder y cuáles son las medidas”, explicó Navarro.

En cuanto a una posible reacomodación del Clan del Golfo, el presidente de la Asociación de Personerías de Antioquia aseguró que esta información no le corresponde darla a la Personería.

“Creemos que, en el marco de toda esta serie de situaciones, en cabeza de lo que llamaron los mineros una protesta pacífica, creeríamos que hay necesidad del esclarecimiento de los hechos (…) las AGC dicen que no son ellos”, añadió.

Por otro lado, Isidro Alarcón, delegado de la mesa de paz sur de Bolívar, aseguró que la comunidad está preocupada por el anuncio del Gobierno Nacional sobre el decreto del cese bilateral, pues señaló que están “convencidos de que el camino hacia la paz es el diálogo”.

Frente al decreto de cese al fuego manifestó que en esta zona del país “no funcionó mucho porque continúa el avance de los grupos armados en el territorio, pareciera que la propuesta de paz total fortaleció más las intenciones de copamiento de territorios por parte de los actores armados, pero no deja de ser una esperanza para la sociedad, porque nos permite creer que estos actores respetarán la vida”.

En ese sentido, mencionó que “no podemos desconocer que ellos se desmovilizaron, pero continuaron en los territorios haciendo presencia”.

El coordinador de Redepaz y mayor de las Guardias en Chocó, Yeison Mosquera, expresó que desde el departamento vieron “con buenos ojos” el cese al fuego bilateral en la zona del bajo y medio Atrato, “vimos voluntad de paz de los diferentes actores que están dentro del territorio”

No obstante, señaló que sigue la preocupación en las zonas donde aún hay confrontamientos.

“Nosotros queremos apoyar cualquier iniciativa de paz total que tenga el Gobierno, pero queremos dejar claro a los actores que no permitiremos hechos de violencia dentro de las comunidades”, aseveró Mosquera.

Mecanismo de verificación

Para Mosquera faltó un mecanismo que verificara que el cese al fuego se estaba cumpliendo en los territorios de conflicto. De acuerdo con lo señalado, quisieron realizar unos protocolos para revisar dónde se vulneraban los derechos y dónde estaban las diferentes problemáticas.

No obstante, señaló que “el Gobierno no tuvo ese compromiso de seguir fortaleciendo esto, no hubo verificación real con las entidades del Estado y la comunidad internacional para que el cese al fuego se cumpliera a cabalidad”.