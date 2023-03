Vicepresidenta denuncia instalación de explosivos por donde iba a transitar

La vicepresidenta Francia Márquez, junto a diferentes funcionarios del gabinete presidencial, estuvo presente en la cuenca del río Cacarica, Chocó, en el acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por el caso de la Operación Génesis vs. Colombia. En medio de su intervención, la alta funcionaria denunció que las autoridades la alertaron sobre la existencia de artefactos explosivos en la zona donde se iba a llevar acabo el evento.

“Llegué al aeropuerto y se me arrimó un policía de los mandos de esta región y me dijo: vicepresidenta no está segura la región. Hay información de unos explosivos en la región ponemos a su consideración de ir o no al acto de reconocimiento. Y les dije: voy”, denunció la funcionaria.

Esta no es la primera vez que la alta funcionaria denuncia este tipo de ataques, el pasado 10 de enero, Márquez a través de su cuenta de Twitter aseguró que integrantes de su equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a su residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca.