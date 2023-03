Gobierno lanza ofensiva para lograr más visas laborales para colombianos en EEUU

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo habló sobre las relaciones con el país americano, el sector privado, la sociedad civil y la importancia del diálogo con todos los actores para el desarrollo del país y mejorar condiciones de los colombianos que están en el país americano.

Entre esos temas, el embajador confirmó que el presidente, Gustavo Petro dio la orden para que haya una mayor de oferta de visas de trabajo temporales en el nivel profesional y de servicios para los colombianos.

“Hay unas que ya están prestando el servicio en Colombia, tenemos arquitectos ingenieros que están diseñando edificios en las ciudades de Estados Unidos, pero que aún ellos no tienen una visa. Entonces, estamos trabajando para que se amplíe ese cupo y eso es una prioridad”, dijo Murillo.

También, el alto funcionario se pronunció sobre el narcotráfico y la lucha contra él desde Estados Unidos.

No podemos seguir reciclando fórmulas del pasado que no han funcionado porque ha sido un fracaso. Ahí recibimos un país inundado en coca, ahí tenemos unos mercados de cocaína que fueron muy vibrantes. Entonces hay que cambiar métodos, eso indica que no podemos seguir persiguiendo los de los bajos eslabones, no podemos seguro persiguiendo a los campesinos. A esas comunidades hay que darles oportunidades y calidad de vida”, dijo Murillo.