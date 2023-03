Turistas estaban drogados y no querían pagar: líder sobre pelea en playa de Cartagena

Tras el enfrentamiento entre turistas y nativos que se registró en la zona insular de Cartagena, específicamente en Isla de Barú, en el sector conocido como Playa Agua Azul, Mirciades Marrugo, líder de Playa Agua Azul, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para entregar detalles del caso.

Según Marrugo, “los señores extraviaron el bolso, lo dejaron ahí y se fueron para otra punta de la playa. A mí como líder me entregaron ese bolso y yo lo iba a devolver cuando regresaran (…) cuando volvieron la señora empezó a decir que se le había perdido 1 millón de pesos, pero eso no es cierto”.

En contexto: Turistas y nativos se enfrentaron en playa de Cartagena por pérdida de un bolso

Agregando que “ellos llegaron tirándole a uno, tirando botellas, sillas, a dos pelados le partieron el brazo con la silla y con un palo, ahí lo tengo de testigo”.

Además, de acuerdo con la versión del líder, los turistas estaban drogados y se opusieron a pagar la cuenta de 4 mojarras y 2 cazuelas de mariscos. “Ellos no querían pagar la cuenta, la cuenta estaba por $280.000. La que ingresó el problema fue la muchacha por el millón de pesos que supuestamente se le perdió”.

Por último, resaltó que en esta playa no hay presencia ni control de la Policía, por lo que en situaciones como estas, ellos mismos tienen que reaccionar. “Esta es una playa que de vez en cuando viene la Policía, pero yo solo no puedo dominar a toda la gente. Ellos querían problemas llegaron drogados, ahí no hay ninguna autoridad”.

Vea el video de lo sucedido:

Escuche la entrevista completa a continuación: