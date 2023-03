Gobierno aplaude avance del proyecto de regulación de uso adulto del cannabis

Luego que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobara en quinto debate el articulado de la legislación que regulará el uso adulto del cannabis, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aplaudió el avance y aseguró que esto le dará herramientas al Gobierno para combatir la criminalidad e ilegalidad que surge a raíz de la marihuana.

“Este nuevo camino nos va a permitir bajar la intensidad del conflicto en el territorio, nos va a permitir tener menos sangre, nos va a permitir tener además una apertura de un nuevo mercado que va a enriquecer fiscalmente a Colombia que va a tener la posibilidad de generar empleo y adicionalmente va a darnos la enorme posibilidad de dar un tratamiento científicamente correcto a este tema del cannabis o de la marihuana en Colombia”, dijo el alto funcionario.

Así mismo, Prada aseguró que al tema de la hoja de coca se le está dando otro tratamiento,pero que también es importante para debilitar ese eslabón de la criminalidad.

“En la medida en que sigamos cometiendo el error de perseguir simplemente la mata y no entender que detrás de ellos hay campesinos, hay campesinos en problemas, hay campesinos que no han tenido una posibilidad jamás de tener otra posibilidad de generación de ingresos y que la respuesta del Estado sea la criminalización de los campesinos; no vamos a entender que las cosas cambiaron. Hoy ratificamos el hecho de que cumpliendo los acuerdos de paz vamos a trabajar muy duro en la industrialización del campo, en la sustitución de cultivos, en la forma como integrar al campesino en una nueva versión de producción que nos permita ir corriendo la coca en Colombia hasta que la eliminemos”, agregó.