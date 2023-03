“En mi último año de gobierno hay un inusual afán de robar”: denunció alcalde de Cartagena

Una alerta sobre presuntos hechos de corrupción dentro de su administración evidenció el alcalde de Cartagena, William Dau, quien denunció que hay personas que tienen afán de robar en su último año de gobierno.

“He notado que en mi último año de gobierno hay un inusitado afán de robar, de gente tratando de meterme el dedo en la boca, gente que piensa ‘si no robo ahora se va la oportunidad’ y lo veo en todo lado, en diferentes secretarías y dependencias del distrito”, dijo el alcalde.

Puntualizó, “lo veo en el Concejo de Cartagena, que no para de boletear a contratistas, que no dejan de torpedear hasta que no se dé una coima”.

“No alcanzo a denunciar lo suficientemente rápido todas las cosas se están haciendo para meternos el dedo en la boca”, aseguró.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, manifestó que está atento a recibir cualquier tipo de denuncia frente a lo que tenga que ver con eventuales detrimentos patrimoniales.

“Lo más importante es establecer las denuncias formales acompañando todo el acervo probatorio para que no se queden las cosas simplemente en una manifestación etérea, si no que se formalicen y puede uno iniciar las investigaciones respectivas”, acotó.

El contralor envió un mensaje a los alcaldes municipales, que están en su último año de gobierno, con el objetivo de tomar todas las medidas posibles frente a la injerencia política en las regiones.