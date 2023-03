La meta es clasificar a los ocho: Mario García, técnico del Boyacá Chicó

El director técnico del Boyacá Chicó, Mario García, estuvo en los micrófonos de W Radio para hablar con el doctor Hernán Peláez y Martín de Francisco acerca de la actualidad del equipo de Tunja quien luego de ascender a la primera categoría del fútbol colombiano marcha en la primera posición de la liga profesional.

García llegó al fútbol colombiano en el año 2006 dónde jugó durante siete temporadas, equipo con el cual consiguió el titulo del fútbol colombiano en el año 2008 luego de derrotar en la final al América de Cali.

El mexicano al servicio del cuadro boyacense declaró que el objetivo principal con su equipo es clasificar en el grupo de ocho finalistas. A su vez, se mostró confiado con el trabajo realizado hasta el momento, aunque dijo estar muy consciente de no haber conseguido nada por lo que mantiene muy alerta a todo su equipo de cara a la recta final de la competencia.

Sobre su relación con el cuadro ‘ajedrezado’ dijo que, “15 años de fútbol profesional, las vueltas de la vida me trajeron al Chicó, yo jugaba en Italia, me habían hecho la propuesta de ir al América de Cali y me quede en Bogotá y por Jairo Quintero llegue al equipo”.

Boyacá Chicó marcha primero en el fútbol colombiano con 20 puntos luego de 6 victorias, 2 empates y una derrota. El equipo de Tunja visitará le próximo viernes en el Estadio El Campín de Bogotá a Independiente Santa Fe.

Escuche la entrevista completa aquí: