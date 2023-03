Pareciera que hay un odio visceral de instituciones contra FF.MM.: Jefe de Estado Mayor

Como una oportunidad para que nunca más se repitan las violaciones a los Derechos Humanos que se dieron en el marco del conflicto armado, calificó el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad sobre las oportunidades y perspectivas para la Fuerza Pública.

Durante la instalación del conversatorio sobre los ‘Hallazgos y Recomendaciones’ de este informe, que se adelantó en la Escuela Superior de Guerra, con la presencia de los oficiales que adelantan curso de ascensos, el ministro invitó a los miembros de la Fuerza Pública a conocer este informe.

“Hago un llamado a todos los hombres y las mujeres que integran las Fuerzas Militares, a que estudien el informe ‘Hay Futuro Si Hay Verdad’, a que se acepten los errores que se cometieron por parte de algunos integrantes de Fuerza Pública, pero que vean en este informe una oportunidad para mostrar la unidad de las Fuerzas, dar un parte de confianza ante el país”, señaló el ministro Velásquez.

Sin embargo, el Almirante José Joaquín Amezquita, señaló también en ese mismo conversatorio que: “me preocupa profundamente cuando las instituciones que tienen que ver con la construcción de la memoria de este país tienen una posición absolutamente dogmática y radical que pareciera provenir de un odio visceral a las fuerzas militares y de policía.”.

Además, agregó: “así no vamos a construir, así no vamos a sanar, así no vamos a edificar el país del mañana. La invitación es que nos conozcan vamos duele cuando se habla de humanizar la fuerza pública, es que, reconociendo los errores, unos terribles errores que se han cometido, estoy convencido que por cada error de esos que hemos cometido de manera individual hay 10,000 actos de misericordia y de grandeza además de humanidad.”