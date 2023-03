Que la vida de él no quede así, que sea un paso a la paz: hermano de militar asesinado

Que la vida de él no quede así, que sea un paso a la paz: hermano de soldado asesinado

Tras el asesinato de nueve militares por parte de la guerrilla del ELN el pasado 29 de marzo en la zona del Catatumbo, Norte de Santander, en diálogo con Contrarreloj de W Radio, Jorge Benavides, hermano del cabo tercero Juan Mateo Benavides, explicó qué han sabido los familiares de los uniformados sobre lo ocurrido en la madrugada del pasado miércoles cuando fueron atacados con explosivos mientras dormían.

“Lo que nos ha informado la Fuerza Pública es que fue una emboscada en horas de la mañana, es lo único que nos ha informado el Ejército, ellos nos han acompañado pero en el tema de inteligencia o lo qué pasó no creo que puedan decirle a uno mucho porque es información muy de ellos”, contó.

Posteriormente, se refirió a lo último que dialogó con su hermano. “Yo hablé con él hace 20 días que estuvo en Bogotá, estuvimos almorzando y dijo que se sentía bien y que se había ganado un curso de lancero y que le tocaba salir de vacaciones”, contó.

Sobre la situación en la zona dijo mencionó que “yo fui militar, como integrante de la fuerza uno nunca le va contar a sus familiares la situación del área, es muy complicado, es muy personal, es muy laboral (…) mi hermano era muy deportista, le gustaba mucho el fútbol, hablar, compartir, era una persona muy abierta y cariñosa, un muchacho de 25 años que hasta ahora iba comenzando a vivir. Mi padre y mi madre dependían económicamente de él, tenía un niño de 4 años, lo único que les pido es ayuda para mis padres ”, expresó.

Por último, Jorge Benavides dijo que desde su experiencia como militar retirado pudo haberse registrado alguna falla al no revisar la zona donde iban a estar los militares. “Ese punto está abandonado, cuando tenían que llegar tenía que ser de día, ningún movimiento puede ser de noche, porque los artefactos estaban ahí puestos, por mucho lo tenían preparados tres o dos días de anterioridad, hacía falta registro y control de área, el gobierno dijo que no podía haber soldados bachilleres ni regulares en esas zonas de conflicto, el Catatumbo es una zona roja aunque el gobierno diga que no ”, contó.

Finalmente quiso dejar un mensaje para el Gobierno y dijo que “la vida de mi hermano y la vida de todos los militares que han pasado durante todo este conflicto que no quede así, que sea un paso a la paz, que sigan el proceso de paz porque es un paso, entre menos armas funcionen y se disparen muchísimo mejor.”

Audio de soldado asesinado revela que ataque del ELN en el Catatumbo estaba advertido

Uno de los soldados asesinados en el ataque del ELN, envió a su hermano un audio antes de la acción terrorista en Catatumbo donde murieron 8 compañeros más y otros nueve resultaron heridos. El joven cuenta que integrantes del ELN estaban rondando la zona, que ellos estaban cuidando y que les advirtieron que atacarían la unidad del Ejército que se encontrara allí.

“Esta vaina está más caliente, el ELN está bravo (…) 14 bandidos en moto, armados y dos camionetas y que querían atacar la unidad que estaba acá, pues la única unidad que está acá somos nosotros y los otros que están por allá. A ver si esos manes se meten en esta noche”, se escucha en el audio del soldado.

Escuche la entrevista completa con Jorge Benavides, hermano del cabo tercero Juan Mateo Benavides a continuación: