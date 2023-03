Petro llama a los colombianos a movilizarse en defensa de las reformas

Presidente Gustavo Petro. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) / Photo Guillermo Legaria/Getty Images

Un llamado a la defensa de las reformas que cursan en el Congreso de la Republica hizo el presidente Gustavo Petro, en la clausura del Congreso Nacional de Municipios que tuvo lugar en Cartagena.

El mandatario de los colombianos aseguró que un gobierno de cambio indudablemente es un gobierno de reforma, “no se podría aislar la palabra cambio de la palabra reforma, no venimos para que las cosas se hagan igual, el mandato popular que se expresó el año pasado tiene un claro mensaje hacia el cambio y por tanto hacia las reformas”.

“Qué tan profundas, dependerá de la movilización popular del debate mismo de la sociedad colombiana. Hacia dónde, las fundamentales ya están en el Congreso de la República, unas series de debates nacionales que cada vez serán más profundos e intensos”, indicó.

Puntualizó, “ojalá movilizadoras hacía unos temas que son estructurantes de la sociedad colombiana, la salud, el derecho a la pensión el trabajo, son los temas que hoy en adelante se han colocado en la prioridad de la agenda legislativa”.

Ante la preocupación de los alcaldes por la situación de orden publico que enfrenta el país, aseguró que no hay una guerra nacional.

“En realidad, no hay conflicto nacional, quizás hace tiempo eso se evaporo en el país, lo que existe es una conflictividad territorial, unas economías ilegales que dan sustento a la violencia territorial muy concreta, muy especifica que para poderlas abordar necesitan de una mirada indudablemente territorial”, acotó Petro.

“La ignorancia sobre el territorio de las estructuras políticas del estado no se puede mitigar sin la mirada territorial bastante profunda que en general tienen los mandatarios locales, por ello el plan nacional de desarrollo fue construido a partir de la participación de cerca de 50.000 personas en diálogos regionales y territoriales que cubrieron todo el territorio nacional, esa mirada territorial que ojala no se pierda en el plan de desarrollo cuando se convierta en ley es de una gran riqueza le da una tonalidad de riquezas aun plan nacional de desarrollo que no es hecho por técnicos que asumen el poder”.

Finalizando el gobierno de los alcaldes, el presidente se refirió a la ley de garantías indicando que seleccionó 400 proyectos con fases avanzadas de ingeniería para iniciar construcción.